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Барселона спечели трофея „Жоан Гампер“ и представи новите

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Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
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В неделя Барселона гостува на Елче в първия си мач от новото първенство.

Барселона
Снимка: БТА
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Шампионът на Испания Барселона спечели традиционния трофей „Жоан Гампер“ след победа с 2:1 над Ал Ахли на стадион „Камп Ноу“.

Хамза Абделкарим откри резултата след 30 минути игра, а в последните секунди на първата част Рафиня също се разписа след точно изпълнение на дузпа.

Зизо в 51-ата минута реализира почетното попадение за отбора от Египет пред близо 55 хиляди зрители, които видяха официалното представяне на състава на Барса за новия сезон.

Испанският шампион спечели този трофей за 61-ви път, въпреки че в 90-ата минута новото попълнение на каталунците Антъни Гордън не успя да отбележи дузпа.

В неделя Барселона гостува на Елче в първия си мач от новото първенство.

#ПФК Барселона

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