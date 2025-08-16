БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

Барселона успя да регистрира навреме новите си попълнения

Спорт
Испанският шампион гостува на Майорка на старта на Ла Лига.

рашфорд искам спечеля трофеи барселона идеалното
Новият нападател на Барселона Маркъс Рашфорд и вратарят Жоан Гарсия са регистрирани навреме, за да участват в първия мач на испанския шампион от Примера дивисион срещу Майорка в събота.

От каталунския клуб обявиха, че двамата футболисти са част от състава, воден от треньора Ханзи Флик, за гостуването в Майорка. През миналия месец Рашфорд беше привлечен от Манчестър Юнайтед под наем с опция за закупуване, докато Гарсия се присъедини от Еспаньол през юни.

Профилите на новите попълнения вече са качени в уебсайта на Ла Лига, въпреки че тези на Жерар Мартин и вратаря Войчех Шчесни все още липсват. Това предполага, че "синьо-червените" ще имат проблеми в бъдеще с регистрацията на някои свои футболисти.

#Жоан Гарсия #Ла Лига 2025/26 #ФК Барселона #Маркъс Рашфорд

Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп? След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп?
Чете се за: 08:07 мин.
По света
Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Европейските лидери за срещата Тръмп-Путин: “Няма сделка, докато няма сделка” Европейските лидери за срещата Тръмп-Путин: “Няма сделка, докато няма сделка”
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Загиналият в тежката катастрофа в София е сирийски лекар
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Заловиха 245 кг марихуана на българо-турската граница
Чете се за: 02:10 мин.
Балкани
