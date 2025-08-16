Барселона успя да регистрира навреме новите си попълнения

Новият нападател на Барселона Маркъс Рашфорд и вратарят Жоан Гарсия са регистрирани навреме, за да участват в първия мач на испанския шампион от Примера дивисион срещу Майорка в събота.

От каталунския клуб обявиха, че двамата футболисти са част от състава, воден от треньора Ханзи Флик, за гостуването в Майорка. През миналия месец Рашфорд беше привлечен от Манчестър Юнайтед под наем с опция за закупуване, докато Гарсия се присъедини от Еспаньол през юни.

Профилите на новите попълнения вече са качени в уебсайта на Ла Лига, въпреки че тези на Жерар Мартин и вратаря Войчех Шчесни все още липсват. Това предполага, че "синьо-червените" ще имат проблеми в бъдеще с регистрацията на някои свои футболисти.