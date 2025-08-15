БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза...
Чете се за: 04:32 мин.
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между...
Чете се за: 02:52 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Флик: Не съм доволен, но вярвам, че клубът ще регистрира новите играчи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Същата ситуация беше и миналия сезон, припомни треньорът на Барселона.

ханзи флик изиграхме фантастичен мач съм горд
Слушай новината

Треньорът на Барселона Ханзи Флик остава уверен, че клубът му ще регистрира ключови играчи, включително новите попълнения Жоан Гарсия и Маркъс Рашфорд, навреме за откриващия мач от Ла Лига в събота срещу Майорка, въпреки продължаващите усложнения с финансовия феърплей.

Шампионите на Испания все още се борят да регистрират играчи поради строгите финансови правила на Ла Лига, като са похарчили повече за нови попълнения и заплати, отколкото са генерирали приходи през последните няколко сезона.

"Не съм доволен от създалата се ситуация. Но вярвам в клуба“, каза Флик пред репортери.

"Трябва да изчакаме до утре. Същата ситуация беше и миналия сезон. Ще се съсредоточим върху това, което можем да променим и какво е в нашите ръце. За другите неща вярвам в клуба", добави той.

Барселона привлече вратаря Гарсия от градския съперник Еспаньол през юни, докато Войчех Шчесни подписа удължаване на договора, но нито един от играчите все още не е регистриран. Главоболието на клуба с картотеките е частично решено чрез драматични вътрешни маневри, включващи капитана Марк-Андре тер Щеген.

Барселона получи разрешение да картотекира новия си вратар

"Мисля, че най-важното е да се обсъждат нещата. Марк и клубът направиха това. Най-важното за мен, за Марк и клуба е той да се завърне", сподели германският специалист.

Напускането на 34-годишния защитник Иниго Мартинес в саудитския Ал-Насър също освободи ключово място във ведомостта за заплатите, въпреки че Флик призна смесени чувства относно загубата на ветерана, който беше опора в центъра на защитата.

"Бях малко изненадан, но напълно го разбирам. Не съм щастлив, че си тръгна, той е фантастичен играч и страхотна личност“, каза още Ханзи Флик.

#ФК Барселона #Ханзи Флик

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
2
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
3
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
4
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
5
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
6
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
3
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
5
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Европейски футбол

Артета: Ако продължаваш да копаеш, един ден ще получиш златото
Артета: Ако продължаваш да копаеш, един ден ще получиш златото
Трансферна цел на ЦСКА остава в Швейцария Трансферна цел на ЦСКА остава в Швейцария
Чете се за: 01:20 мин.
Кабаков ще ръководи плейоф за влизане в Лига Европа Кабаков ще ръководи плейоф за влизане в Лига Европа
Чете се за: 01:20 мин.
Гледайте първия епизод на новия сезон на подкаста на БНТ "Фентъзмагории" Гледайте първия епизод на новия сезон на подкаста на БНТ "Фентъзмагории"
Чете се за: 00:37 мин.
Лайпциг подписа със звездата на Станимир Стоилов Лайпциг подписа със звездата на Станимир Стоилов
Чете се за: 01:05 мин.
Исак пропуска началото на сезона във Висшата лига Исак пропуска началото на сезона във Висшата лига
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор предизвика трагедия в София (ОБЗОР)
Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
МВР на лов за фалшиви шофьорски книжки в София МВР на лов за фалшиви шофьорски книжки в София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Пожар избухна в руенското село Разбойна, горят къщи (СНИМКИ) Пожар избухна в руенското село Разбойна, горят къщи (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
"Стана като ден, после видях пожара": На косъм от трагедия се размина село Пясъчево (ОБЗОР) "Стана като ден, после видях пожара": На косъм от трагедия се размина село Пясъчево (ОБЗОР)
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Срещата Тръмп - Путин: Разговор за мир или за бизнес?
Чете се за: 05:15 мин.
По света
Бойко Борисов за синхрона, разбойническата приватизация и...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Потребителската кошница - купуваме по-евтини яйца, сирене, ориз и...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ