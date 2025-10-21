Барселона загрява за Ел Класико с домакинство на Олимпиакос

Барселона приема Олимпиакос в мач от третия кръг на основната фаза на Шампионска лига.

Каталунците са решени да дадат всичко от себе си пред домашна публика, която още не е виждала успех на международната сцена през този сезон. Барселона допусна обрат в откриващия двубой от Пари Сен Жермен на свой терен и загуби с 1:2.

Битката между Барселона и Олимпиакос е насрочена за вторник, 21 октомври от 19:45 часа българско време. Отборите премериха сили в груповата фаза на турнира през есента на 2017 г.

Тогава първо в Каталуния домакините се наложиха с 3:1, а след това не падна нито едно попадение в ответната среща. Сега Олимпиакос има изненадващо нулево реми у дома с Пафос и поражение в Лондон от Арсенал с 0:2.

През уикенда Барселона много трудно победи Жирона с 2:1, докато гърците спечелиха при визитата си на АЕЛ Лариса с 2:0.

Програмата на Шампионска лига за вторник, 21 октомври:

19:45 часа Барселона - Олимпиакос

19:45 часа Кайрат Алмати - Пафос

22:00 часа Арсенал - Атлетико Мадрид

22:00 часа Байер Леверкузен - ПСЖ

22:00 часа Виляреал - Манчестър Сити

22:00 часа Нюкасъл - Бенфика

22:00 часа ПСВ - Наполи

22:00 часа Роял Унион СЖ - Интер

22:00 часа Копенхаген – Борусия Дортмунд