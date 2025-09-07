БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Какво разкрива некрополът за живота в славната Хераклея...
Чете се за: 19:52 мин.
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи...
Чете се за: 05:25 мин.
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните...
Чете се за: 04:15 мин.
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над...
Чете се за: 04:00 мин.
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Баскетболните национали на колички с победоносен старт на европейското в Самоков

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Тимът на Денислав Иванов без проблеми срещу Сърбия.

Баскетболните национали на колички с победоносен старт на европейското в Самоков
Слушай новината

Българският национален отбор на колички по баскетбол започна с победа участието си на Европейското първенство, Дивизия C, в Самоков. В "Арена СамЕлион" тимът на Денислав Иванов спечели срещу Сърбия с 82:35 в първия си мач от група А на турнира.

Преди срещата се състоя официалното откриване на шампионата. Събитието уважиха президентът на Международната федерация по баскетбол на колички Валтер Пфалер, министърът на младежта и спорта Иван Пешев, президентът на БФ Баскетбол Георги Глушков и президентът на Левски Константин Папазов.

За успеха на България Ясин Ташдемир отбеляза 35 точки плюс 14 борби. Рамазан Юксуз регистрира 22 и 6 борби. Антон Фиков беше много полезен и оформи "трипъл-дабъл" - 19 точки, 14 борби и 14 асистенции.

Авдия Дестани единствен финишира с двуцифрен точков актив за Сърбия - 13 точки.

Националите на колички овладяха инициативата още в началото и след 10 минути игра вече водеха с 26:12. По почивката българите успяха да увеличат аванса си до 34 точки и до финалната сирена не изпуснаха инициативата.

Утре (8 септември) от 11.15 часа за България предстои двубой срещу Чехия.

#Национален отбор на Сърбия по баскетбол на колички #Европейско първенство по баскетбол на колички в Самоков, Дивизия C #Български национален отбор по баскетбол на колички

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
1
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
2
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
3
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
4
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите...
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна скорост на 22 точки в страната
5
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна скорост...
Росен Желязков: Активната роля на България в НАТО е гаранция за националната ни сигурност
6
Росен Желязков: Активната роля на България в НАТО е гаранция за...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Европейски баскетбол

Мастърклас на Лука Дончич окрили Словения към Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Мастърклас на Лука Дончич окрили Словения към Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Грузия сътвори подвиг срещу Франция за исторически четвъртфинал на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Грузия сътвори подвиг срещу Франция за исторически четвъртфинал на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 03:50 мин.
Полша изстрада класирането си в Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Полша изстрада класирането си в Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 04:00 мин.
Георги Младенов: Фланелката с номер 12 е попаднала в много верни ръце Георги Младенов: Фланелката с номер 12 е попаднала в много верни ръце
Чете се за: 07:07 мин.
Изненада в Рига! Финландия събра багажа на Сърбия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Изненада в Рига! Финландия събра багажа на Сърбия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 04:57 мин.
Литва разплака цяла Латвия по пътя към Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Литва разплака цяла Латвия по пътя към Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 04:30 мин.

Водещи новини

Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Автобус се преобърна на магистрала до Барселона, четирима са тежко ранени Автобус се преобърна на магистрала до Барселона, четирима са тежко ранени
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Какво разкрива некрополът за живота в славната Хераклея Синтика? Какво разкрива некрополът за живота в славната Хераклея Синтика?
Чете се за: 19:52 мин.
Общество
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Пореден протест в Плевен заради безводието
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Нови правила за пешеходците: 100 лв. глоба, ако гледаш в телефона...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Технологични гиганти на вечеря в Белия дом, отсъстваше само Мъск...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ