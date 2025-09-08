БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

Баскетболните национали на колички с втора победа на европейското

Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Момчетата на Денислав Иванов се справиха и с Чехия в груповата фаза на шампионата в Самоков.

Българският национален отбор по баскетбол на колички постигна втори пореден успех на Европейското първенство в дивизия C, което се провежда в "Арена СамЕлион" в Самоков. Тимът, воден от селекционера Денислав Иванов, победи Чехия с 89:41 във втория си мач от турнира.

Националите вече имат две победи в актива си в група А. Утре (9 септември) от 18.00 часа България ще се изправи срещу състава на Унгария.

Българите направиха серия от 10:2 още в началото след силен старт на Антон Фиков, Рамазан Юксуз и Ясин Ташдемир, за да поведат с 22:14 в края на първата част. През втория период националите увеличиха аванса си до 22 точки, с което фиксираха 46:25 в своя полза на почивката. В остатъка от срещата отборът на България не изпусна инициативата.

Ясин Ташдемир отново бе най-добър за България, след като оформи "дабъл-дабъл" - 39 точки и 18 борби, а добави и 8 асистенции. Рамазан Юксуз също бе много полезен и регистрира "трипъл-дабъл" - 26 точки, 12 борби и 13 асистенции. Антон Фиков записа 16 точки и 6 борби.

За Чехия Томаш Невечни завърши с 13 точки, а Ян Херман реализира 10 точки.

#Европейско първенство по баскетбол на колички в Самоков, Дивизия C #Български национален отбор по баскетбол на колички

