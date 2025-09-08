Баскетболните национали научиха съперниците си за предварителните европейски квалификации

Българският национален отбор за мъже научи своите съперници за първата фаза от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Българите намериха място в група B, където попаднаха още Норвегия и Армения. Това отреди тегленият днес жребий в Рига.

Ето и всички групи:

Група А: Северна Македония, Ирландия, Люксембург, Азербайджан

Група B: БЪЛГАРИЯ, Норвегия, Армения

Група C: Словакия, Косово, Албания

Тимовете бяха разпределени в три групи, като едната от тях е с четири отбора. Мачовете от първата фаза на пресявките ще бъдат изиграни в три игрови прозореца - ноември 2025 година, февруари и юни/юли 2026 г.

Място във втория кръг на предварителните европейски пресявки ще намерят победителите от всяка група и най-добре представилият се втори отбор. Към тях ще се присъединят отпадналите осем тима от първата фаза на същинските квалификации за световното първенство в Катар през 2027 година.