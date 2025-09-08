БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Баскетболните национали научиха съперниците си за предварителните европейски квалификации

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Българите попаднаха в група с още два отбора в първия етап от пресявките.

Баскетболните национали научиха съперниците си за предварителните европейски квалификации
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Българският национален отбор за мъже научи своите съперници за първата фаза от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Българите намериха място в група B, където попаднаха още Норвегия и Армения. Това отреди тегленият днес жребий в Рига.

Ето и всички групи:

Група А: Северна Македония, Ирландия, Люксембург, Азербайджан

Група B: БЪЛГАРИЯ, Норвегия, Армения

Група C: Словакия, Косово, Албания

Тимовете бяха разпределени в три групи, като едната от тях е с четири отбора. Мачовете от първата фаза на пресявките ще бъдат изиграни в три игрови прозореца - ноември 2025 година, февруари и юни/юли 2026 г.

Място във втория кръг на предварителните европейски пресявки ще намерят победителите от всяка група и най-добре представилият се втори отбор. Към тях ще се присъединят отпадналите осем тима от първата фаза на същинските квалификации за световното първенство в Катар през 2027 година.

#кваликации за Евробаскет 2029-мъже #Национален отбор на Армения по баскетбол #Национален отбор на Норвегия по баскетбол за мъже #Български национален отбор по баскетбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
1
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
2
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ
3
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви...
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост
4
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500...
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ отговор"
5
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ...
Третото за годината лунно затъмнение наблюдаваме днес
6
Третото за годината лунно затъмнение наблюдаваме днес

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
6
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации

Още от: Европейски баскетбол

Гърция хвана последния влак за четвъртфиналите на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Гърция хвана последния влак за четвъртфиналите на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Баскетболните национали на колички с победоносен старт на европейското в Самоков Баскетболните национали на колички с победоносен старт на европейското в Самоков
Чете се за: 01:22 мин.
Мастърклас на Лука Дончич окрили Словения към Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Мастърклас на Лука Дончич окрили Словения към Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 04:37 мин.
Грузия сътвори подвиг срещу Франция за исторически четвъртфинал на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Грузия сътвори подвиг срещу Франция за исторически четвъртфинал на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 03:50 мин.
Полша изстрада класирането си в Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Полша изстрада класирането си в Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 04:00 мин.
Георги Младенов: Фланелката с номер 12 е попаднала в много верни ръце Георги Младенов: Фланелката с номер 12 е попаднала в много верни ръце
Чете се за: 07:07 мин.

Водещи новини

Терористична атака с жертви в Йерусалим
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по магистралите Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по магистралите
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков на официална визита в Черна гора Премиерът Росен Желязков на официална визита в Черна гора
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Вицепрезидентът откри учебната година в най-старото българско училище в чужбина (СНИМКИ) Вицепрезидентът откри учебната година в най-старото българско училище в чужбина (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Атанас Зафиров за визитата си в Китай: Поканата беше чисто партийна
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Нови дипломатически совалки за Украйна
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Смъртоносен обяд: Австралийка беше осъдена на доживотен затвор...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
На Рождество Богородично: Миряни от цялата страна се стичат в...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ