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Баскетболните национали с емоционално видео преди решителния мач с Норвегия (ВИДЕО)

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Спорт
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Александър Везенков се присъедини към лагера на "лъвовете“, а БФ Баскетбол отправи призив за подкрепа преди ключовата евроквалификация в Ботевград

Баскетболните национали с емоционално видео преди решителния мач с Норвегия (ВИДЕО)
Снимка: пресслужба БФБ
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Мъжкият национален отбор на България по баскетбол повиши настроението преди решителния двубой срещу Норвегия с ново емоционално видео, публикувано в официалния YouTube канал на Българската федерация по баскетбол.

Под мотото "Играем за едно знаме“ клипът представя националите в навечерието на един от най-важните им мачове, който ще определи дали „лъвовете“ ще продължат към следващата фаза на Евробаскет. Посланието е озвучено от актьора Юлиан Вергов, чийто глас звучи с думите: „Това не е екип, това е история, това е България. Играем за едно знаме.“

Добри новини дойдоха и от лагера на националния тим, където вече се присъедини най-голямата звезда на отбора Александър Везенков. Баскетболистът заяви, че е напълно възстановен и е готов да помогне на състава в решителния сблъсък.

"Щастлив съм, че съм здрав и ще дам всичко от себе си, за да победим“, сподели Везенков.

Интересът към срещата на 5 юли в зала „Арена Ботевград“ е изключително голям, като билетите са почти изчерпани. От федерацията призовават феновете да подкрепят националите в битката за продължаване напред, като припомнят, че деца до 7-годишна възраст ще влизат без билет и без право на седящо място, а за деца до 14 години е предвидена 30-процентна отстъпка за определени категории билети.

Българският тим ще разчита както на класата си на паркета, така и на подкрепата от трибуните в опита си да направи още една важна крачка към Евробаскет.

#Национален отбор на Норвегия по баскетбол за мъже #Предварителни квалификации за Евробаскет 2029 #Национален отбор на България по баскетбол за мъже

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