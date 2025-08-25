Баскетболните националки до 16 г. стъпиха накриво на европейското в Истанбул

Българският национален отбор за момичета до 16 години сбърка за първи път на европейското първенство в Истанбул, Дивизия Б. Баскетболистките на Лилия Георгиева допуснаха поражение срещу Литва с 62:77 в мач от последния пети кръг в група D. В Баскетболния център за развитие българките дадоха отпор на своя именит съперник, който успя да наложи волята си през второто полувреме и да спечели в директен спор за върха в групата.

Това бе достатъчно за младите "лъвици" да завършат на второто място в крайното класиране с три победи и едно поражение, а литовките финишираха на върха с пълен актив от четири успеха. Българският тим вече се бе класирал на четвъртфиналите на шампионата в южната ни съседка, където ще срещне Босна и Херцеговина.

Стартът се оказа равностоен и нискорезултатен. Литовките постепенно увеличиха оборотите, особено в нападение, за да нарушат статуквото и да се преборят за аванс от 7 точки в края на първата част.

Символичните гости не се отказаха от мисълта да доминират и това се случи в началото на втория период, когато авансът им за първи път прехвърли двуцифрените изражения с помощта на Урта Гуревицута и Габия Главаунаскейта. Точните стрелби на Катрина Бозова и Деяна Станиславова основно позволиха на символичните домакини да надигнат глава и да стопят изоставането си, но балтийките направиха така, че да се приберат в съблекалнята при 39:37.

Литовският отбор стартира силно и второто полувреме в опит да си върне двуцифрената преднина. Пореден прилив на енергия, дело на Габриела Коцева, Станиславова и Бозова, дадоха тон на българките за нов подем. Това обаче не спряха литовките да удържат аванс от 5 точки след 30 минути игра.

Двуцифрената разлика в полза на символичните гости бе факт и на старта на финалната десетка, нараствайки до плюс 11. Този път силите на младите „лъвици“ за нов щурм не стигнаха и техните съпернички постепенно направиха аванса си още по-сериозен, за сложат край на интригата.

Катрина Бозова бе над всички за българките с 12 точки и 5 асистенции. Деяна Станиславова реализира 10.

Габия Главаунаскейта нямаше спиране за победителките с 23 точки и 14 борби.