БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Толкова струва животът на едно дете":...
Чете се за: 01:52 мин.
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 00:52 мин.
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам...
Чете се за: 03:40 мин.
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Баскетболните националки до 16 г. стъпиха накриво на европейското в Истанбул

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Съставът на Лилия Георгиева не успя срещу Литва за първа грешка на шампионата.

баскетболните националки стъпиха накриво европейското истанбул
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Българският национален отбор за момичета до 16 години сбърка за първи път на европейското първенство в Истанбул, Дивизия Б. Баскетболистките на Лилия Георгиева допуснаха поражение срещу Литва с 62:77 в мач от последния пети кръг в група D. В Баскетболния център за развитие българките дадоха отпор на своя именит съперник, който успя да наложи волята си през второто полувреме и да спечели в директен спор за върха в групата.

Това бе достатъчно за младите "лъвици" да завършат на второто място в крайното класиране с три победи и едно поражение, а литовките финишираха на върха с пълен актив от четири успеха. Българският тим вече се бе класирал на четвъртфиналите на шампионата в южната ни съседка, където ще срещне Босна и Херцеговина.

Стартът се оказа равностоен и нискорезултатен. Литовките постепенно увеличиха оборотите, особено в нападение, за да нарушат статуквото и да се преборят за аванс от 7 точки в края на първата част.

Символичните гости не се отказаха от мисълта да доминират и това се случи в началото на втория период, когато авансът им за първи път прехвърли двуцифрените изражения с помощта на Урта Гуревицута и Габия Главаунаскейта. Точните стрелби на Катрина Бозова и Деяна Станиславова основно позволиха на символичните домакини да надигнат глава и да стопят изоставането си, но балтийките направиха така, че да се приберат в съблекалнята при 39:37.

Литовският отбор стартира силно и второто полувреме в опит да си върне двуцифрената преднина. Пореден прилив на енергия, дело на Габриела Коцева, Станиславова и Бозова, дадоха тон на българките за нов подем. Това обаче не спряха литовките да удържат аванс от 5 точки след 30 минути игра.

Двуцифрената разлика в полза на символичните гости бе факт и на старта на финалната десетка, нараствайки до плюс 11. Този път силите на младите „лъвици“ за нов щурм не стигнаха и техните съпернички постепенно направиха аванса си още по-сериозен, за сложат край на интригата.

Катрина Бозова бе над всички за българките с 12 точки и 5 асистенции. Деяна Станиславова реализира 10.

Габия Главаунаскейта нямаше спиране за победителките с 23 точки и 14 борби.

#Национален отбор на Литва по баскетбол за момичета до 16 години #Европейско първенство по баскетбол за момичета до 16 години в Дивизия "В" #Български национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
1
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
2
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти повече територии в Югозапада
3
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти...
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
4
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
5
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково
6
Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Европейски баскетбол

Ясна е програмата на баскетболните национали на колички за европейското в Самоков
Ясна е програмата на баскетболните национали на колички за европейското в Самоков
Борислав Младенов с първа тренировка за Апоел Тел Авив в София Борислав Младенов с първа тренировка за Апоел Тел Авив в София
Чете се за: 01:57 мин.
Борислав Младенов: Шокиран и щастлив съм от това, което се случи Борислав Младенов: Шокиран и щастлив съм от това, което се случи
Чете се за: 04:50 мин.
Официално: Борислав Младенов облича екипа на отбор в Евролигата Официално: Борислав Младенов облича екипа на отбор в Евролигата
Чете се за: 03:05 мин.
Гершон Ябуселе е решен на всичко, за да изведе Франция до златото на Евробаскет 2025 Гершон Ябуселе е решен на всичко, за да изведе Франция до златото на Евробаскет 2025
Чете се за: 07:05 мин.
Баскетболните националки до 16 г. намериха място в Топ 8 на европейското в Истанбул Баскетболните националки до 16 г. намериха място в Топ 8 на европейското в Истанбул
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Извънредни мерки срещу безводието в Плевен: Ремонт на ключови тръбопроводи
Извънредни мерки срещу безводието в Плевен: Ремонт на ключови...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ "Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Засилена дипломация в Киев: Зеленски обсъжда среща с Путин с американския специален пратеник Засилена дипломация в Киев: Зеленски обсъжда среща с Путин с американския специален пратеник
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Тръмп се закани да прати военни в пореден американски град,...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
"Райнметал" ще строи два завода у нас
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Да загинеш в ефир: Петима журналисти са сред жертвите на израелски...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ