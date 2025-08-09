Баскетболните националки до 20 г. ще играят за бронзовите медали на европейското

Националният отбор на България за жени до 20 години не успя да се класира на финал на европейското първенство, Дивизия Б, което се провежда в Унгария. В Мишколц тимът на Маргарита Маринкова отстъпи на домакините с 55:67 в първия полуфинал на турнира.

Деница Манолова се отчете с 20 точки за България. Ивана Бонева бе много полезна и оформи дабъл-дабъл - 12 и 10 борби. Яна Карамфилова също стигна до двойните показатели - 11 точки и 11 борби.

Тира Ахо бе най-добра за Унгария с 16 точки.

През първото полувреме двата тима си размениха по една част, като на голямата почивка на таблото бе поставено равенство - 27:27. След паузата нашите стояха близо до съперника чрез Деница Манолова, Ивана Бонева и Яна Карамфилова, но в края на третия период унгарките дръпнаха с 51:44. През последните 10 минути Гергана Маданкова и Деница Манолова бяха точни, за да намалят пасива на тима ни до 49:53. Домакините обаче отново намериха верните решения за 61:51 в своя полза. До края Унгария не изпусна лидерството, въпреки опитите за обрат на нашите.

Утре (10 август) националките до 20 г. ще играят срещу загубилия от другия полуфинал Сърбия/Хърватия. Победителят ще вземе бронзовите медали на европейското и ще се завърне в Дивизия А догодина.