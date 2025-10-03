Бедствено положение в Бургас, Монтана и Перник: трудна обстановка на Елените



Наводненията и силното време доведоха до обявено бедствено положение в няколко общини в Бургас, Монтана и Перник.

В Бургас рано сутринта в Царево бяха евакуирани 30 души, които вече са по домовете си.

В Елените обаче обстановката остава най-сложна – предстои евакуация на около 50 туристи от хотели. Някои отказват да напуснат, затова текат преговори.

За съжаление има един загинал човек, работил в подземно помещение, без да бъде предупреден за опасността.

Издирва се още един човек – багерист, който е бил на работа в Елените.

18 екипа и над 50 служители на терен в Бургас, полиция и пожарна помагат за евакуациите. В Монтана и Перник пък има паднали дървета и затворени пътища, а движението на някои проходи и магистрали временно е ограничено.

От полицията и Пътна полиция призовават всички граждани да спазват указанията, да следят актуалната информация и при възможност да избират алтернативни маршрути.