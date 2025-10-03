БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бедствено положение в Царево

Рекордни валежи, евакуации и блокирани пътища

200 квм паднаха царево интензивните валежи доведоха компрометиране пътя село изгрев
В Община Царево е обявено бедствено положение след интензивни валежи, надхвърлили 200 л/кв.м. Автоматични станции са отчели 225 мм дъжд в Царево и над 410 мм в село Изгрев. Активирана е и системата за ранно предупреждение BG-ALERT.

Кризисният щаб съобщава за разрушена инфраструктура, наводнени райони и затворени пътища. Евакуирани са хора от потенциално опасни зони, като част от тях са настанени в сградата на пожарната. За щастие няма данни за жертви.

Денят е обявен за неучебен в училищата и детските градини.
Социалният патронаж и млечната кухня няма да работят.
Затворени са пътищата Царево – Изгрев – Малко Търново, мостът при плаж „Нестинарка“ и участъкът от Царево през „Арапя“ и Оазис до Лозенец.
Наводнени са улици във вилна зона „Черниците“, а водата на места е достигнала над метър.

Кметът на село Кости съобщи, че дерето в селото е излязло от коритото и е заляло площада. В Царево около 3:30 ч. значителна част от улиците са станали непроходими.

Властите призовават гражданите да не излизат и да се въздържат от пътувания, докато екипите работят за овладяване на обстановката.

