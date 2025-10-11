БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила и днес

Репортер: Ивелина Белчева
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Около 1000 души са евакуирани, само 60 са отказали да напуснат имотите си

Снимка: БТА
С още 24 часа удължиха бедственото положение в русенското село Николово. Целта е пълна гаранция за безопасността на хората. Продължава изпомпването на вода от езерото. Около 1000 души са се подслонили при близки, а само 60 са отказали да напуснат имотите си.

В село Николово отново заваля дъжд. Втора безсънна нощ прекараха жителите, особено след като преди два дни местните забелязаха, че дигата между селото и езерото "Липник" се е пропукала. Властите веднага взеха редица мерки. Беше задействана и системата BG-ALERT, обявено е бедствено положение и беше наредена евакуация от кмета на Русе.

Златан Ванев, кмет на с. Николово: "Дигата не е пропукана, дигата няма пропукване, дигата си е здрава, но повърхностният слой, който е до нея, се е свлякъл. Това е опасно, че в момента и вали дъжд, а водата ще бъде отведена 100%, надявам се, да не влиза навътре, за да може да остане така както е. Има опасност голяма, това си е нормално предположението, което се е случило. Хората да бъдат бдителни, всички и по високите места, където са на селото, докато не стане спокойно и за тях. В момента се прави всичко възможно, язовира се точи, на 100% е пуснат през тръбата."

Ремонт на дигата може да започне чак напролет. Опасността все още не е отминала. Жителите на село Николово трябва да бъдат бдителни.

Вчера река Янтра пък преля при село Долна Студена в община Ценово. Високото ниво на реката и натрупаните дънери са довели до лекото изместване на моста, който е близо до селото. Продължава разчистването му. По него в момента могат да преминават само леки автомобили. Опасност за населението няма, съобщиха от областната администрация в Русе.

#русенско село #село Николово #с. Николово #бедствено положение

