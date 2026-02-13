БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Бен Шелтън и Миомир Кецманович продължават към четвъртфиналите на тенис турнира в Далас

Спорт
Двамата ще спорят един срещу друг за място на полуфиналите.

Бен Шелтън и Миомир Кецманович продължават към четвъртфиналите на тенис турнира в Далас
Снимка: БТА
Американецът Бен Шелтън и сърбинът Миомир Кецманович ще спорят за място на полуфиналите на тенис турнира в Далас на твърди кортове от сериите АТР 500 с награден фонд 2,833 милиона долара.

Деветият в ранглистата Шелтън победи френския ветеран Адриан Манарино със 7:6 (2), 6:7 (4), 6:3 за повече от два часа и 40 минута на корта. В първия сет всеки печелеше подаването си и се стигна до тайбрек, спечелен от американеца, а във втората - Шелтън и Манарино се размениха по един пробив, а в новия тайбрек по-съсредоточен бе французинът - 7:4. В решителния сет последваха три пробива - два за Шелтън и един за Манарино, което осигури успеха на младия американец.

На четвъртфиналите той ще срещне Кецманович, който надигра друг американец - Томи Пол, след 5:7, 6:4, 6:4. Мачът продължи точно два часа. Томи Пол взе аванс, като направи пробив в 12-ия гейм на първия сет и затвори частта при 7:5. Кецманович изравни след 6:4 и един пробив. В третия той два пъти взе подаването на американеца и поведе с 5:1. Томи Пол върна един пробив и намали до 3:5, но това бе всичко.

Вчера канадецът Денис Шаповалов и хърватският ветеран Марин Чилич също си осигуриха място в Топ 8. Шаповалов надигра американеца Александър Ковачевич с 6:4, 6:4. Чилич също постигна чиста победа - 7:6 (4), 6:3 над представителя на домакините Етан Куин.

