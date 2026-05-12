Бен Уайт аут до края на сезона, пропуска финала в Шампионската лига

Защитникът на Арсенал Бен Уайт ще пропусне остатъка от сезона заради сериозна травма в коляното, съобщиха официално от лондонския клуб. Английският национал е получил увреждане на връзките на дясното коляно по време на победата с 1:0 над Уест Хям във Висшата лига.

28-годишният футболист напусна принудително терена още в 28-ата минута на срещата, като това е пореден физически проблем за него през настоящата кампания.

От клуба уточниха, че медицинският щаб вече изготвя индивидуална програма за възстановяване, като основната цел е Уайт да бъде напълно готов за началото на предсезонната подготовка.

Контузията означава, че бранителят ще пропусне решаващите два мача на Арсенал във Висшата лига, както и финала на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен.

Отсъствието му е сериозен удар за мениджъра Микел Артета, тъй като другият десен бек, Юриен Тимбер, също е извън игра заради травма.

Арсенал води с пет точки пред Манчестър Сити в класирането, но "ражданите“ имат мач по-малко и битката за титлата остава отворена.

Под въпрос остава и участието на Бен Уайт на Световното първенство през 2026 година, което започва на 11 юни. Защитникът се завърна в националния тим на Англия едва през март след дълго отсъствие.