ИЗВЕСТИЯ

Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

Бензема смени клуба в Саудитска Арабия

Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Носителят на Златната топка за 2022 г. се присъедини към лидера на първенството Ал-Хилал.

карим бензема отбеляза автогол реваншира асистенция успех итихад азиатската шампионска лига
Снимка: БТА
Карим Бензема продължава кариерата си в Саудитска Арабия, но с нов екип. Носителят на „Златната топка“ за 2022 година премина от Ал-Итихад в лидера на първенството Ал-Хилал.

Трансферът на френската звезда сериозно разклати баланса в саудитската Про лига и е лоша новина за Кристиано Роналдо и Ал-Насър. Отборът на португалеца изостава само на точка от Ал-Хилал, но вече ще трябва да се конкурира с още по-звезден състав.

Бензема напусна Ал-Итихад, с който спечели шампионата и Купата на краля, след като бе ключова фигура в успехите на тима. Преминаването му при прекия конкурент предизвика недоволство от страна на Роналдо, който публично заяви, че подобни трансфери нарушават равнопоставеността в първенството. В знак на протест португалецът дори пропусна последния мач на Ал-Насър.

В Ал-Хилал Бензема се присъединява към впечатляваща селекция от звезди, сред които Тео Ернандес, Дарвин Нунес, Рубен Невеш, Калиду Кулибали и Сергей Милинкович-Савич.

След 19 кръга Ал-Хилал води в класирането с 47 точки, на една пред Ал-Насър и на три пред Ал-Ахли.

