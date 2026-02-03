Бензема смени клуба в Саудитска Арабия

Карим Бензема продължава кариерата си в Саудитска Арабия, но с нов екип. Носителят на „Златната топка“ за 2022 година премина от Ал-Итихад в лидера на първенството Ал-Хилал.

Трансферът на френската звезда сериозно разклати баланса в саудитската Про лига и е лоша новина за Кристиано Роналдо и Ал-Насър. Отборът на португалеца изостава само на точка от Ал-Хилал, но вече ще трябва да се конкурира с още по-звезден състав.

Бензема напусна Ал-Итихад, с който спечели шампионата и Купата на краля, след като бе ключова фигура в успехите на тима. Преминаването му при прекия конкурент предизвика недоволство от страна на Роналдо, който публично заяви, че подобни трансфери нарушават равнопоставеността в първенството. В знак на протест португалецът дори пропусна последния мач на Ал-Насър.

В Ал-Хилал Бензема се присъединява към впечатляваща селекция от звезди, сред които Тео Ернандес, Дарвин Нунес, Рубен Невеш, Калиду Кулибали и Сергей Милинкович-Савич.

След 19 кръга Ал-Хилал води в класирането с 47 точки, на една пред Ал-Насър и на три пред Ал-Ахли.