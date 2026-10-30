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Бербатов се срещна с ученици и млади футболисти в Стара Загора

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Футбол
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Бившият национал сподели моменти от своята кариера и говори за предизвикателствата по пътя към успеха.

бербатов срещна ученици млади футболисти стара загора
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Ден преди да изиграе спектакъла си "Бербатов: Разкодиране" в Стара Загора, бившият футболист отдели специално внимание на деца от града. Той се срещна с ученици от Профилирана природоматематическа гимназия (ППМГ) "Гео Милев" и множество таланти от детско-юношеската школа на Берое.

По време на срещата с учениците Димитър Бербатов сподели моменти от своята кариера и говори за предизвикателствата по пътя към успеха. Той подчерта, че всеки човек има талант, но за неговото развитие и постигането на целите са необходими най-вече дисциплина и постоянство.

„Всеки има талант за нещо. Някои го откриват по-рано, други - по-късно. Но дисциплината и постоянството са качествата, които ще помогнат на таланта ви да ви отведе към мечтите“, посочи Бербатов.

Той разказа за трудностите, през които е преминал, преди да достигне върха на своята футболна кариера, и насърчи децата да не се отказват при неуспех. По думите му важното не е колко пъти човек пада, а дали успява да се изправи отново и да продължи напред. Бербатов обърна внимание и на подкрепата на приятелите и близките хора в трудните моменти.

Бившият футболен национал говори и за разликата между истинския успех и бързата популярност, като призова учениците да преследват целите си с постоянство и да не се подвеждат по привидните измерения на успеха.

Децата имаха възможност да зададат своите въпроси към Бербатов, а след срещата получиха негови автографи. От името на цялата училищна общност директорът на ППМГ "Гео Милев" Мариета Христова връчи на Бербатов благодарствено писмо за проведената среща и посещението в учебното заведение.

Самият спектакъл "Бербатов: Разкодиране" ще бъде представен в Стара Загора на 31 октомври от 19:00 часа на сцената на Държавна опера, а по информация на организаторите всички билети за представлението са разпродадени. Преди неговото начало старозагорката Йоана Ташева ще посрещне зрителите със свое музикално изпълнение и по този начин ще постави началото на една нова традиция, в която деца на Фондация „Димитър Бербатов“ ще бъдат част от спектаклите.

#Димитър Бербатов

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