Берое бързо намери заместник на Леандро Годой

Колумбиец е новият централен нападател на Берое.

Йесид Валбуена
Снимка: Официален сайт / Берое
Отборът на Берое бързо намери заместник на продадения в ЦСКА нападател Леандро Годой. „Заралии“ представиха във „Фейсбук“ новия си централен нападател Йесид Валбуена.

„ПФК Берое пожелава много успехи и победи със зелената фланелка на Йесид Валбуена!“, написаха от клуба.

Валбуена е роден на 9 май 2001 година в Меделин, Колумбия. 24-годишният футболист до момента е играл само в Португалия. За последно Валбуена е играл в Ногейрензе. През миналия сезон нападателят е отбелязал 27 гола в 37 мача в четвъртото ниво на португалския футбол, а през сезон 2023/24 се разписва 23 пъти в 30 участия за Пастелейра.

Нападателят е петото ново попълнение на Берое. До този момент старозагорци привлякоха официално Алехандро Масого, Тижан Сона, Валентино Кинтеро и Даниел Бодега-Нене.

