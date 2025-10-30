БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Берое без шанс срещу полякини в Еврокъп

от Веселин Михайлов

Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Старозагорският тим продължава без победа на европейска сцена.

Берое без шанс срещу полякини в Еврокъп
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Берое Стара Загора продължава без успех в Еврокъп. Баскетболистките на Албена Хубенова и Тодор Тенев не намериха аргументи срещу Шленза Вроцлав след 66:99 в мач от четвъртия кръг в група L. В зала "Общинска" действащите вицешампионки в женската А група допуснаха огромно изоставане много рано в срещата, която до края просто се доигра. Така старозагорският тим сбърка за четвърти пореден път във втората по сила надпревара на жените, а момичетата на Аркадиуш Рушин спечелиха за втори последователен път.

"Зелено-белите" са с четири загуби до този момент и продължават да заемат четвъртото място във временното класиране. От своя страна полякините имат три успеха и едно поражение, с което се изкачиха на втората позиция. На 5 ноември (сряда) Берое ще бъде гост на Елфик Фрибур, докато Шленза ще има визита на АСБ Вилньов д'Аск.

Мерин Крейкър и Джимрайс Дейвис бяха в основата на това гостите да стигнат до двуцифрена разлика още на старта. Усилията на Златка Маданкова и Кайла Купър не донесоха желания ефект за домакините, а полякините продължиха с ударното си представяне в нападение и в края на дебютната част се изстреляха с 21 точки напред.

Серия от 12:2 за начало на втория период, дело на Александра Жимбероска и Юлия Йежорина, направи аванса на отбора от Вроцалв още по-внушителен. „Зелено-белите“ трудно отвръщаха на удара и техните съпернички се изстреляха на голямата почивка при 65:32.

За интрига не можеше да става дума и при подновяването на играта, като единствената въпросителна бе какъв ще бъде крайният резултат.

Кайла Купър се отличи за Берое със 17 точки и 9 борби. Златка Маданкова наниза 14 точки, Деана Стояновска завърши с 12 и 5 асистенции.

Мерин Крейкър поведе Шленза към разгрома с 21 точки, 5 борби и 7 асистенции. Александра Жимбероска регистрира 18 и 7 овладени под двата ринга топки. Джимрайс Дейвис завърши с 15 и 11 овладени под двата ринга топки, Юлия Йежорина отбеляза 11 точки.

#ЖБК Шленза Вроцлав #Еврокъп за жени 2025/26 #ЖБК Берое Стара Загора

