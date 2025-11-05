Берое изпусна швейцарки в Еврокъп

Берое Стара Загора претърпя ново разочарование в Еврокъп. Баскетболистките на Албена Хубенова и Тодор Тенев допуснаха драматично поражение срещу Елфик Фрибур със 74:78 в среща от петия кръг, която се изигра в зала "Сен Леонар". Действащите вицешампионки в женската А група изиграха най-добрия си мач на европейска сцена и въпреки че Елизабет Елиът бе на крачка от 40-те точки, сбъркаха за пети пореден път.

Извън състава на старозагорския тим бе капитанът Евгения Василева.

Така "зелените" и на теория загубиха шансове за следващата фаза в турнира, като продължават да се намират на последното четвърто място с пет загуби, а швейцарският отбор излезе на първото място с три успеха и два поражения. На 26 ноември Берое ще сложи край на своето участие с визита на АСБ Вилньов д`Аск, докато Фрибур ще гостува на Шленза Вроцлав ден по-късно.

Стартът бе белязан от реализаторския дуел между Елизабет Елиът и Кои Лов, както и слабата резултатност. Взимането на надмощие се оказа мираж за двата отбора и в края на дебютната част светлинното табло светеше при 14:14.

Ниа Клоауден и Златка Маданкова поеха щафетата за своите отбори в началото на втория период, в който водачеството често сменяше своя притежател. Елиът напомни за себе си, но на помощ в офанзивен план на Коауден се притече Лов, която се постара домакините да нарушат статуквото и да се приберат в съблекалнята при 41:33.

Усилията на Кайла Купър, Валерия Алексиева и Елиът вдъхновиха гостите да надигнат глава на старта на третата част за равенството. Това обаче не спря швейцарския отбор да намери отново пътя към водачеството и да си извоюва актив от само точка след 30 минути игра.

Алексиева и Елиът дадоха тон на „зелените“ за пълен обрат в последната част, като не бяха далече и от мисълта за двуцифрена преднина. Точният мерник на Юлия Матич и поредно силно представяне на Клоауден възстановиха баланса на силите, а впоследствие домакините стигнаха до 3 точки разлика в последните 2 минути. Елиът доближи старозагорския тим до минус 2 в последните 16 секунди, но нападение Клоауден не сбърка и при двата си опита от наказателната линия, за да сложи точка на спора.

Елизабет Елиът бе във вихъра си за Берое със своите 38 точки, допълнени от 13 борби. Кайла Купър (5 овладени под двата ринга топки) и Валерия Алексиева (5 асистенции) отбелязаха по 12.

Ниа Клоауден се открои за победителките с 27 точки и 6 асистенции. Кои Лов регистрира 19 и 19 борби, Юлия Матич наниза 17 точки.