Берое с ново разочарование в Еврокъп

Берое Стара Загора отново стъпи накриво през сезона в Еврокъп. Съставът на Албена Хубенова и Тодор Тенев отстъпи пред Елфик Фрибур с 62:84 в мач от втория кръг в група L. В зала "Общинска" действащите вицешампионки в женската А група дадоха отпор през първото полувреме, но в хода на второто баскетболистките на Ромейн Гаспоз наложиха убедително волята си за втори пореден успех, като същевременно нанесе второ последователно поражение на своя съперник в турнира.

За "зелено-белите" в игра се завърна капитанът Евгения Василева.

Старозагорският тим има на сметката си две загуби и се намира на последното четвърто място във временното класиране в групата, а швейцарките са на обратния полюс и заемат върха. На 23 октомври (четвъртък) Берое ще приеме Вилньов д'АСК. От своя страна Фрибур ще бъде домакин на Шленза Вроцлав в същия ден.

Евгения Василева и Кайла Купър бяха в основата на това домакините да си осигурят лидерството в началните минути. Постепенно точните стрелби на Ниа Клауден, Кои Лав и Анджелика Митрашинович доведоха до импулс за гостите, които се стабилизираха и сътвориха обрат, за да си издействат преднина от 7 точки в края на дебютната част.

Клауден, Лав и Митрашинович предоставиха възможността на швейцарките да контролират събитията на паркета и в хода на втория период. „Зелено-белите“ не развяха бялото знаме чрез Елизабет Елиът и Златка Маданкова, заличавайки почти изоставането си, но Клауден се намеси и техните съпернички се изстреляха при 41:36 в съблекалнята.

Лав, Клауден и Митрашинович отново напомниха за себе си в хода на третата част, тъй като върнаха вкуса на двуцифрената разлика в полза на гостите. Опитите на Златка Маданкова и Василева да отвърнат на удара удариха на камък, което бе достатъчно за швейцарките да си осигурят актив от 23 точки. Във финалната десетка старозагорският тим отново не бе в състояние да отговори и неговият съперник сложи точка на спора.

Евгения Василева (8 борби) и Елизабет Елиът (6 овладени под двата ринга топки) нанизаха по 12 точки. Златка Маданкова финишира с 11, Кайла Купър има 10 и 7 овладени под двата коша топки.

Кои Лав се отличи за победителките с 28 точки, 14 борби и 5 асистенции. Анджелика Митрашинович завърши с 23, 5 овладени под двата ринга топки и 8 завършващи подавания. Ниа Клауден има 22 точки и 5 овладени под двата коша топки.