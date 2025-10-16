БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Берое с ново разочарование в Еврокъп

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Запази

Старозагорският тим не успя и срещу швейцарки на европейска сцена.

Берое с ново разочарование в Еврокъп
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Берое Стара Загора отново стъпи накриво през сезона в Еврокъп. Съставът на Албена Хубенова и Тодор Тенев отстъпи пред Елфик Фрибур с 62:84 в мач от втория кръг в група L. В зала "Общинска" действащите вицешампионки в женската А група дадоха отпор през първото полувреме, но в хода на второто баскетболистките на Ромейн Гаспоз наложиха убедително волята си за втори пореден успех, като същевременно нанесе второ последователно поражение на своя съперник в турнира.

За "зелено-белите" в игра се завърна капитанът Евгения Василева.

Старозагорският тим има на сметката си две загуби и се намира на последното четвърто място във временното класиране в групата, а швейцарките са на обратния полюс и заемат върха. На 23 октомври (четвъртък) Берое ще приеме Вилньов д'АСК. От своя страна Фрибур ще бъде домакин на Шленза Вроцлав в същия ден.


Евгения Василева и Кайла Купър бяха в основата на това домакините да си осигурят лидерството в началните минути. Постепенно точните стрелби на Ниа Клауден, Кои Лав и Анджелика Митрашинович доведоха до импулс за гостите, които се стабилизираха и сътвориха обрат, за да си издействат преднина от 7 точки в края на дебютната част.

Клауден, Лав и Митрашинович предоставиха възможността на швейцарките да контролират събитията на паркета и в хода на втория период. „Зелено-белите“ не развяха бялото знаме чрез Елизабет Елиът и Златка Маданкова, заличавайки почти изоставането си, но Клауден се намеси и техните съпернички се изстреляха при 41:36 в съблекалнята.

Лав, Клауден и Митрашинович отново напомниха за себе си в хода на третата част, тъй като върнаха вкуса на двуцифрената разлика в полза на гостите. Опитите на Златка Маданкова и Василева да отвърнат на удара удариха на камък, което бе достатъчно за швейцарките да си осигурят актив от 23 точки. Във финалната десетка старозагорският тим отново не бе в състояние да отговори и неговият съперник сложи точка на спора.

Евгения Василева (8 борби) и Елизабет Елиът (6 овладени под двата ринга топки) нанизаха по 12 точки. Златка Маданкова финишира с 11, Кайла Купър има 10 и 7 овладени под двата коша топки.

Кои Лав се отличи за победителките с 28 точки, 14 борби и 5 асистенции. Анджелика Митрашинович завърши с 23, 5 овладени под двата ринга топки и 8 завършващи подавания. Ниа Клауден има 22 точки и 5 овладени под двата коша топки.

#ЖБК Елфик Фрибур #Еврокъп за жени 2025/26 #ЖБК Берое Стара Загора

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
1
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
2
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за...
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е трябвало да се строи, виновните са доказани
3
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е...
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
4
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде оставка
5
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
6
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Европейски баскетбол

Рилски спортист без шанс срещу шампиона в Адриатическата лига
Рилски спортист без шанс срещу шампиона в Адриатическата лига
Йордан Минчев: Знаех, че принадлежа в отбор на ниво Еврокъп Йордан Минчев: Знаех, че принадлежа в отбор на ниво Еврокъп
Чете се за: 06:57 мин.
Карина Константинова помогна за още един успех на Келтерн в Еврокъп Карина Константинова помогна за още един успех на Келтерн в Еврокъп
Чете се за: 01:35 мин.
Йордан Минчев отново на висота за Кемниц в Еврокъп (ВИДЕО) Йордан Минчев отново на висота за Кемниц в Еврокъп (ВИДЕО)
Чете се за: 02:15 мин.
Рилски спортист се опълчи на Мурсия във ФИБА Къп Рилски спортист се опълчи на Мурсия във ФИБА Къп
Чете се за: 03:10 мин.
Спартак Плевен заслужи втора победа в Европейската северна лига Спартак Плевен заслужи втора победа в Европейската северна лига
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Благомир Коцев остава в ареста Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
БСП за стабилността на кабинета: Властта за нас не е самоцел БСП за стабилността на кабинета: Властта за нас не е самоцел
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Какво трябва да предприеме Европа за отбраната си до 2030 г.?
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Как се прави здравословна кучешка торта?
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ