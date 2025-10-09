Берое се предаде пред полякини в Еврокъп

Берое Стара Загора катастрофира при завръщането си в Еврокъп при жените. Съставът на Албена Хубенова и Тодор Тенев не оказа съпротива на Шленза Вроцлав след 63:100 в мач от първия кръг в група L. В "Шленза Арена" старозагорският тим успя да се противопостави само на старта, но след се предаде пред полякините.

От редиците на "зелено-белите" отсъстваше новият капитан - Евгения Василева.

Следващата среща за Берое във втория по сила турнир, организиран от ФИБА при жените, ще бъде на 16 октомври (четвъртък), когато ще влезе в ролята на домакин на Елфик Фрибур.

Стартът не предполагаше подобен изход, тъй като водачеството на няколко пъти смени своя притежател, а Кайла Купър и Елизабет Елиът отговаряха на предизвикателството в нападение. Постепенно домакините вдигнаха оборотите и се откъснаха светкавично чрез Александра Миелницка и Дигна Страутмане, за да си осигурят аванс от 20 точки в края на дебютната част.

Полякините рядко допускаха колебания и във втория период, а това бе сериозна предпоставка да продължат да играят ролята на убедителни лидери. До кая на първото полувреме проблясъците на Валерия Алексиева и Купър не дадоха нужния резултат, което се оказа достатъчно за отбора от Вроцлав да оформи 48:31.

Полският отбор нямаше никакви намерения да сваля газта и направи разликата си още по-солидна. „Зелено-белите“ забравиха за вкарването и техните съперници поведоха с 41 точки след 30 минути игра. Така финалната десетка се превърна в протоколна и това бе всичко.

Кайла Купър се отчете за Берое с 18 точки, 6 борби и 4 точни стрелби от далечна дистанция. Валерия Алексиева отбеляза 14 точки.

Александра Миелницка наниза 16 точки за Шленза.