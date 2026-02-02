БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Берое се раздели с двама чужденци

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Джанлука Коя и Висенте Лонджиноти вече не са част от отбора.

берое раздели чужденец
Слушай новината

Берое остана с един двама чужденци по-малко. Старозагорци се разделиха с Джанлука Коя и Висенте Лонджиноти, обявиха официално от клуба.

"Джанлука Коя напуска ПФК Берое и искаме да му благодарим за неговата отдаденост и ангажираност към клуба през това време. Пожелаваме му много успехи в следващия етап от неговата кариера", написаха от клуба.

Джанлука Коя подписа с клуба през февруари 2025 г. и за това време записа 16 участия с екипа на старозагорци, в които не реализира нито едно попадение.

От своя страна Висенте Лонджиноти бе привлечен в началото на настоящия сезон, но взе участие само в две срещи на клуба.

До този момент Берое обяви пет нови попълнения преди началото на пролетния дял от Първа лига. Клубът привлече испанския вратар Жауме Валенс, нападателя Емир Кухиня, защитника Давид Валверде, полузащитника Франциско Варела и централния защитник Сантяго Брунели.

През уикенда Берое се наложи с 2:0 срещу Спартак Плевен в контролна среща, която бе последна за елитния тим преди началото на пролетния дял от Първа лига. Берое ще поднови първенството с гостуване на Ботев Пловдив в неделя (8 февруари).

#Първа лига 2025/2026 #Джанлука Коя #ПФК Берое

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Футбол

Ивайло Чочев: Всяка година става все по-трудно да печелим купите
Ивайло Чочев: Всяка година става все по-трудно да печелим купите
Бърнард Текпетей: Увереността на Левски ще спадне Бърнард Текпетей: Увереността на Левски ще спадне
Чете се за: 01:45 мин.
Даниел Боримиров: Лудогорец не ни надигра Даниел Боримиров: Лудогорец не ни надигра
Чете се за: 02:00 мин.
Козмин Моци: Никъде другаде не е имало такива заплахи към съдиите Козмин Моци: Никъде другаде не е имало такива заплахи към съдиите
Чете се за: 01:15 мин.
Хулио Веласкес: Този мач няма да ни повлияе Хулио Веласкес: Този мач няма да ни повлияе
Чете се за: 02:00 мин.
Наско Сираков: Войната тепърва започва Наско Сираков: Войната тепърва започва
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ