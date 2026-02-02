Берое се раздели с двама чужденци

Берое остана с един двама чужденци по-малко. Старозагорци се разделиха с Джанлука Коя и Висенте Лонджиноти, обявиха официално от клуба.

"Джанлука Коя напуска ПФК Берое и искаме да му благодарим за неговата отдаденост и ангажираност към клуба през това време. Пожелаваме му много успехи в следващия етап от неговата кариера", написаха от клуба.

Джанлука Коя подписа с клуба през февруари 2025 г. и за това време записа 16 участия с екипа на старозагорци, в които не реализира нито едно попадение.

От своя страна Висенте Лонджиноти бе привлечен в началото на настоящия сезон, но взе участие само в две срещи на клуба.

До този момент Берое обяви пет нови попълнения преди началото на пролетния дял от Първа лига. Клубът привлече испанския вратар Жауме Валенс, нападателя Емир Кухиня, защитника Давид Валверде, полузащитника Франциско Варела и централния защитник Сантяго Брунели.

През уикенда Берое се наложи с 2:0 срещу Спартак Плевен в контролна среща, която бе последна за елитния тим преди началото на пролетния дял от Първа лига. Берое ще поднови първенството с гостуване на Ботев Пловдив в неделя (8 февруари).