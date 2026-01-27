Берое влетя на Финалната осмица за Купата на България

Берое Стара Загора прескочи първата фаза и си осигури място на Финалната осмица в турнира за Купата на България. Момчетата на Даниел Клечков сразиха Шумен с 95:72 във втория мач от квалификациите. В зала "Общинска" отборът от Стара Загора срещна известни трудности през първото полувреме, но във второто нямаше спиране и го спечели с 51:21 , за да си осигури ценния успех. "Зелено-белите" взеха сериозно предимство още в първия двубой, когато се поздравиха с победата срещу играчите на Росен Барчовски след 108:76, с което още тогава направиха огромна крачка към следващия етап.

Извън редиците на отбора от Стара Загора бе Александър Матушев.

Така Берое вече чака жребия за заключителния етап в надпреварата, а Шумен отново не успя да се класира за него. Тегленето за Финалната осмица ще бъде на 30 януари (петък) в зала "Триадица".

Двата отбора имаха какво да предложат в нападение на старта и честата размяна на водачеството бе факт. И докато домакините разчитаха на доста повече реализатори, гостите отговаряха главно чрез Майкъл Марш. Това обаче не спря старозагорският отбор да се изстреля с 4 точки след 10 минути игра.

Интрига не липсваше и на старта на втората част, в която взимането на надмощие се оказа мисия невъзможна. Постепенно „жълто-зелените“ вдигнаха оборотите именно в нападение, за да се изстрелят на голямата почивка при 51:44.

Отборът от Стара Загора отвърна на предизвикателството още в началото полувреме чрез мощна серия от 21-3, дело на Дариъс Куизънбери, Брет Рийд и Милен Захариев, за да обърне хода на събитията. Шуменският тим бе далече от нивото си през първото полувреме и домакините се изстреляха с 11 точки. Във финалната десетка „зелено-белите“ дадоха да се разбере, че няма да отстъпят инициативата и мачът се доигра.

Дариъс Куизънбери даде тон на Берое с 19 точки, 5 борби, 7 асистенции и 7 асистенции. Джейлън Бенджамин отбеляза 17 точки, включително и 4 точни стрелби от далечна дистанция. Александър Милов добави 14, Милен Захариев има 11, Дейлън Уилямс записа 10 и 8 овладени под двата ринга топки.

Джейлън Бар отговори за Шумен с 16 точки и 7 борби. Майкъл Марш реализира 14, Уилям Елис финишира с 12 точки и 6 асистенции. Андрия Блатанчич приключи с 10 и 9 овладени под двата ринга топки.