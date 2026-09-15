Бетис продължи силния си старт с обрат срещу Виляреал

Бетис записа четвърта победа в първите си пет мача в Ла Лига, след като обърна Виляреал за успех с 2:1 като гост.

„Вердибланкос“ вече имат 12 точки и заемат третото място във временното класиране, като са с равен актив с втория Реал Мадрид и изостават само на три точки от лидера Барселона.

Домакините започнаха по-активно и в 19-ата минута имаха отменен гол. Девет минути по-късно обаче Виляреал все пак поведе. Жерар Морено се разписа в 28-ата минута и даде преднина на „жълтата подводница“.

Бетис реагира бързо и до края на полувремето успя да направи пълен обрат. Кучо Ернандес изравни в 39-ата минута, а само четири минути по-късно Натан вкара за 2:1.

След почивката гостите бяха по-добрият отбор и контролираха събитията на терена, но повече голове не паднаха.

Загубата остави Виляреал на 18-ото място в класирането с едва две точки от първите пет кръга.