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Бетис продължи силния си старт с обрат срещу Виляреал

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Спорт
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„Вердибланкос“ вече имат 12 точки и заемат третото място във временното класиране.

Бетис
Снимка: БТА
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Бетис записа четвърта победа в първите си пет мача в Ла Лига, след като обърна Виляреал за успех с 2:1 като гост.

„Вердибланкос“ вече имат 12 точки и заемат третото място във временното класиране, като са с равен актив с втория Реал Мадрид и изостават само на три точки от лидера Барселона.

Домакините започнаха по-активно и в 19-ата минута имаха отменен гол. Девет минути по-късно обаче Виляреал все пак поведе. Жерар Морено се разписа в 28-ата минута и даде преднина на „жълтата подводница“.

Бетис реагира бързо и до края на полувремето успя да направи пълен обрат. Кучо Ернандес изравни в 39-ата минута, а само четири минути по-късно Натан вкара за 2:1.

След почивката гостите бяха по-добрият отбор и контролираха събитията на терена, но повече голове не паднаха.

Загубата остави Виляреал на 18-ото място в класирането с едва две точки от първите пет кръга.

#Ла Лига 2026/2027 #ФК Реал Бетис #ФК Виляреал

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