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Лийдс се развихри и нанесе първа шампионатна загуба на Нюкасъл

Милен Костов от Милен Костов
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Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
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Йоркшърци отбелязаха три гола за по-малко от четвърт час.

Лийдс
Снимка: БТА
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Лийдс победи Нюкасъл с 4:1 в последния мач от 4-ия кръг на Висшата лига. Йоркшърци отбелязаха три гола за по-малко от четвърт час, по пътя към успеха.

В хода на първото полувреме домакините тотално надиграха своя опонент на стадион "Елън Роуд" в Лийдс. Лукаш Хорничек спаси изстрели на Джейдън Богъл, преди да се стигне до първия гол. В 32-ата минута Люис Майли изпрати топката в собствената си врата след рикошет при изстрел на Ао Танака.

Само две минути по-късно йоркшърци удвоиха преднината си. Джейдън Богъл докосна топката, по пътя на кълбото към вратата, след удар с глава на Доминик Калвърт-Люин.

Преди почивката възпитаниците на Даниел Фарке стигнаха до нов гол. Доминик Калвърт-Люин все пак записа името си сред голмайсторите след удар от вътрешността на наказателното поле.

След паузата домакините продължиха да бележат. Ноа Окафор засече от движение отбита топка в пеналтерията.

В 72-ата минута Джо Уилън стреля в напречната греда от нищожен ъгъл.

В последната минута на редовното време резервата Базумана Туре оформи крайния резултат. Негов изстрел от вътрешността на пеналтерията се отклони от крака на Джеймс Джъстин и затрудни вратаря Джеймс Трафорд.

Лийдс се изкачи до 3-ото място в класирането с актив от 8 точки. Нюкасъл се смъкна до 12-ата позиция в подреждането с 5 пункта.

#Висша лига 2026/27 # Нюкасъл #Лийдс

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