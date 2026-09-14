Интер навакса пасив от два гола и спечели домакинството си на Удинезе

Интер победи Удинезе с 5:3 в последния мач от 4-ия кръг на Серия А. Шампионът на Италия навакса пасив от два гола, за да стигне до трите точки.

Гостите изненадаха съперника си и откриха резултата на стадион "Джузепе Меаца" в Милано в 9-ата минута. Джеймс Абанкуа засече с глава центриране в наказателното поле на Унай Гомес.

Възпитаниците на Коста Руняич удвоиха преднината си 7 минути по-късно. Юрген Екеленкамп стреля от движение след подаване на Кийнън Дейвис във вратарското поле.

Шампионите се съвзеха от ранния шок и намалиха изоставането си десет минути по-късно. Карлуш Аугусто бе точен с плътен шут от над 35 метра.

"Нерадзурите" възобновиха равенството преди почивката. Николо Барела се спъна в наказателното поле, но това заблуди противниковата отбрана. Полузащитникът се изправи и прати топката в далечния ъгъл за 2:2.

След паузата футболистите на Кристиан Киву стигнаха до обрат. Анди Диуф проби до аутлинията и върна топката назад към Маркъз Тюрам. Нападателят се разпита с удар в далечния ъгъл.

Домакините удвоиха преднината си след още десет минути игра. Франческо Пио Еспосито завърши многоходова атака с удар от вътрешността на наказателното поле.

До края на срещата "черно-сините" направиха всичко по силите си, за направят успеха си по-категоричен. В 79-ата минута Мадукс Окойе изби шут на Анже-Йоан Бони, но резервата се разписа при добавката.

В първата секунда на добавеното време Идриса Гай овладя на гърди центриране в наказателното поле на Вакун Исуф Байо и стреля в далечния ъгъл, за да оформи крайния резултат.

Интер се изкачи до второто място в класирането с пълен актив от 12 точки. Удинезе остава на 13-ата позиция в подреждането с 4 пункта.

Останалите резултати от деня:

Комо - Парма 2:1

Торино - Рома 0:2