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Жозе Моуриньо: Арда Гюлер вече е сред най-добрите

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Спорт
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Треньорът на Реал Мадрид похвали огромното влияние на турския национал, поиска още от Винисиус и разкри плановете си за Чуамени преди гостуването на Елче

Жозе Моуриньо: Арда Гюлер вече е сред най-добрите
Снимка: БГНЕС
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Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо засипа с похвали Арда Гюлер преди гостуването на Елче в Ла Лига. Португалският специалист говори подробно за развитието на турския национал, формата на Винисиус, завръщането на Орелиен Чуамени и конкуренцията в състава, а в края на пресконференцията не пропусна да отправи и характерна реплика към журналистите.

На въпрос какъв Реал Мадрид иска да види срещу Елче, Моуриньо беше пределно ясен.

"Искам да спечелим. Искам да играем добре и да спечелим. Нищо повече“, заяви наставникът.

Една от основните теми беше представянето на Винисиус. Моуриньо подчерта, че е доволен от работата и отношението на бразилеца, но очаква от него да бъде по-решаващ пред противниковата врата. Според португалеца головете са онова, което в момента липсва, за да се види най-силната версия на нападателя.

"Асистенциите са важни, работата за отбора също, отдадеността и колективната работа – също. Но има и друг Винисиус. Липсва му това представяне на най-високо ниво, но съм доволен от него“, обясни Моуриньо.

Много по-категоричен беше специалистът, когато разговорът се насочи към Арда Гюлер. Моуриньо отличи погледа върху играта, вземането на решения, организацията и стабилността, която турчинът дава на отбора.

"За мен качеството му на игра е невероятно – визията, решенията, организацията, стабилността, която дава на отбора, създаването на положения... Той е момче с фантастичен потенциал и вече има много интересни показатели“, коментира треньорът.

Моуриньо не пожела да постави Гюлер в абсолютния световен елит с определението „топ, топ, топ“, но даде достатъчно висока оценка: „Със сигурност вече сме някъде около топ, топ.“

Португалецът засегна и процеса по изграждането на своя Реал Мадрид. Той уточни, че споменатият от него период от три месеца не означава, че след изтичането му отборът автоматично ще достигне желаното ниво.

"Това, което искам да кажа, е, че след три месеца очаквам да бъдем по-добри от днес. Нямам нищо магическо, за да кажа, че след три месеца ще бъдем на невероятно ниво. Целта във всеки мач и всяка тренировка е да се подобряваме“, обясни Моуриньо.

Особено внимание наставникът обърна на защитната идентичност на Реал. Той призна, че предпочита висока преса, но не смята за реалистично един отбор да я поддържа през всичките 90 минути. Затова иска футболистите му да бъдат способни да действат по различен начин според развитието на срещата.

"Ниският блок не ми харесва, но не мисля, че е възможно да пресираш високо 90 минути“, заяви Моуриньо. Желанието му е Реал да притежава способността да отнема топката високо и след това да наказва съперника в рамките на три-четири секунди при прехода в атака.

Треньорът коментира и постепенното завръщане на Орелиен Чуамени. Французинът получава все повече игрово време и според Моуриньо вече се чувства по-силен и уверен. Португалецът дори очаква халфът да играе срещу Елче, макар все още да не е решил колко минути ще му даде.

Предстоящата пауза за националните отбори също поставя въпрос около Чуамени. Моуриньо заяви, че има доверие на селекционера на Франция Зинедин Зидан да управлява правилно натоварването му и да не поставя под риск възстановяването на футболиста.

Наставникът разкри и част от философията си за предпазване на играчите от контузии. Той даде за пример смяната на Федерико Валверде на почивката срещу Райо, която е била превантивна заради лек физически проблем.

"При 0:0 щеше да продължи. Отиваме до границата на риска, но при 3:0 защитаваме футболиста“, обясни Моуриньо, като подчерта значението на съвместната работа между треньорския, медицинския и спортно-научния екип.

Португалецът говори и за конкуренцията пред Диоманде, като категорично отхвърли тезата, че на футболиста му липсва нещо, за да бъде титуляр. Според него проблемът е по-скоро в огромната конкуренция в Реал Мадрид.

"Ако беше в отбор с по-малко футболисти с висок потенциал, със сигурност щеше да бъде титуляр по 90 минути във всеки мач. Съставът е силен и има много възможности. Да бъдеш безспорен титуляр е трудно“, заяви Моуриньо.

В типичния си стил треньорът завърши пресконференцията с шега за натоварения календар и множеството си медийни ангажименти. Моуриньо отбеляза, че трябва да даде шест пресконференции за една седмица, преди да се изненада от една тема, която журналистите изобщо не бяха засегнали.

"Нито един въпрос за дузпите? Странно, нали?“, каза Моуриньо, преди да стане и да напусне залата.

#ФК Реал Мадрид #Жозе Моуриньо

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