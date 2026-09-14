Дженаро Гатузо за Нуно Тавареш: Той трябваше да играе в Реал Мадрид

Старши треньорът на Лацио Дженаро Гатузо отправи сериозни похвали към Нуно Тавареш, като заяви, че португалският защитник притежава качествата да играе за Реал Мадрид.

Гатузо коментира възможностите на футболиста преди равенството 2:2 срещу Милан, в което Тавареш започна като титуляр на левия фланг на защитата и остана на терена през целия двубой.

"Винаги съм казвал, че Нуно Тавареш е футболист на нивото на Реал Мадрид“, заяви италианският специалист.

Гатузо не се ограничи само с оценка на футболните му качества, а обърна внимание и на характера на португалеца. Наставникът на Лацио използва любопитно сравнение, за да опише начина му на живот.

"Казах на асистентите си, че ако семейството на Тавареш му беше оставило 100 милиона евро, той щеше да ги похарчи всичките за пет години“, каза Гатузо.

Според италианеца именно правилният подход към футболиста е ключът към разгръщането на огромния му потенциал.

"Той трябваше да бъде в Реал Мадрид. Има всичко - скорост, десен крак и ляв крак. Необичайно е. Нужно му е известно време, за да се възстанови след мач, но е добро момче. Трябва да влезеш в главата му и да го накараш да разбере“, продължи наставникът на Лацио.

Гатузо е убеден, че чисто като футболни способности Тавареш е имал потенциала да се утвърди за дълъг период в испанския гранд.

"Тавареш знае, че има талант. С качествата си можеше да прекара 10 или 12 години в Реал Мадрид. Просто трябва да го накараш да го осъзнае“, допълни Гатузо.

Португалецът продължава да бъде сред играчите, на които италианският специалист разчита в Лацио, а думите му показват колко високо оценява потенциала на левия защитник.