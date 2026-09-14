Ливърпул се интересува от нападател на Борнемут

Ливърпул се интересува от нападателя на Борнемут Райън през лятото на 2027 г., според Football Insider. Договорът на 20-годишния бразилец включва клауза за освобождаване от приблизително 153 милиона евро. Тази клауза ще влезе в сила през 2027 година.

Играчът е привлякъл вниманието на няколко клуба от Висшата лига от пристигането си на стадион „Виталити“ миналото лято и в момента е наблюдаван във всеки двубой.

През сезон 2025/26 нападателят отбеляза пет гола и направи две асистенции в 15 мача. Договорът му с Борнемут е до 30 юни 2031 г.

Порталът Transfermarkt оценява трансферната стойност на бразилския национал на 60 милиона евро.