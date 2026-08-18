Без победител между Депортиво Ла Коруня и Елче в Ла Лига

Депортиво Ла Коруня и Елче не успяха да се победят за начало на новия сезон в Ла Лига. Двата отбора приключиха наравно след 1:1 в мач от първия кръг. Така Елче не успя да спечели първия си мач за сезона в нито една от последните си 13 кампании в испанския шампионат.

Пиер-Емерик Обамеянг изведе домакините напред в първия им мач след завръщането в испанския елит за сезон 2026/2027. Бившият нападател на Арсенал, Челси и Барселона реализира за 1:0 в 21-ата минута, възползвайки се от подаване на италианеца Лоренцо Аматучи. Попадението на Обамеянг бе първо Депортиво в Ла Лига от 3011 дни насам.

След почивката гостите владееха повече топката, а точката за Елче донесе Марк Агуадо, който бе точен в 76-ата минута. Агуадо засече с глава топката във вратата на Депортиво Ла Коруня за 1:1 след центриране на Гонсало Вияр.