БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Без победител между Райо Валекано и Алавес в Ла Лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Гол на Мариано Диас донесе равенството.

Без победител между Райо Валекано и Алавес в Ла Лига
Слушай новината

Отборите на Райо Валекано и Алавес завършиха 1:1 в двубой от втория кръг на футболното първенство на Испания.

Гол за домакините на Пелайо Фернандес в 35-ата минута беше отменен заради игра с ръка. Райо все пак поведе в резултата в 48-ата минута с попадение на Серхио Камейо.

Тимът на Алавес стигна до равенството чрез резервата Мариано Диас, който се разписа в 84-ата минута.

За Алавес това е втори мач без поражение, след като спечели срещу Хетафе с 3:0 на старта на сезона. Райо Валекано спечели първа точка за сезона, след като в първия кръг загуби от Севиля като гост с 1:2.

#Ла Лига 2026/2027 #ФК Алавес #ФК Райо Валекано

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка вечер за ЦСКА в Крит, ОФИ наказа "червените“ с 3:0 и ги постави пред почти непосилна задача
1
Тежка вечер за ЦСКА в Крит, ОФИ наказа "червените“ с 3:0...
Американският самолетоносач "Джордж Вашингтон" пристигна в Арабско море
2
Американският самолетоносач "Джордж Вашингтон" пристигна...
18-годишният обвиняем за нападението над непалците в Пловдив остава на свобода под гаранция
3
18-годишният обвиняем за нападението над непалците в Пловдив остава...
Две обвинения срещу бившия полицай, задържан за убийството на 21-годишен мъж в Съединение
4
Две обвинения срещу бившия полицай, задържан за убийството на...
България с второ поражение в европейските квалификации по волейбол за жени до 20 г.
5
България с второ поражение в европейските квалификации по волейбол...
Променят движението по „Хемус“ заради премахване на крайпътна растителност
6
Променят движението по „Хемус“ заради премахване на...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
4
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
5
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко

Още от: Европейски футбол

Майкъл Карик впечатлен от Маркъс Рашфорд: Изглежда фантастично и е готов да играе
Майкъл Карик впечатлен от Маркъс Рашфорд: Изглежда фантастично и е готов да играе
Ян Диоманде след трансфера в Реал Мадрид: Готов съм да умра за Моуриньо Ян Диоманде след трансфера в Реал Мадрид: Готов съм да умра за Моуриньо
Чете се за: 03:47 мин.
Атлетико Мадрид набеляза Никълъс Джаксън, бъдещето на Сьорлот може да се окаже ключово Атлетико Мадрид набеляза Никълъс Джаксън, бъдещето на Сьорлот може да се окаже ключово
Чете се за: 02:47 мин.
Нюкасъл инвестира 260 милиона долара в тренировъчна база от световна класа Нюкасъл инвестира 260 милиона долара в тренировъчна база от световна класа
Чете се за: 02:52 мин.
Петър Станич пред трансфер във Франция, Лион се включи в битката за звездата на Лудогорец Петър Станич пред трансфер във Франция, Лион се включи в битката за звездата на Лудогорец
Чете се за: 02:20 мин.
Бруно Гимараеш под въпрос за следващия мач на Арсенал Бруно Гимараеш под въпрос за следващия мач на Арсенал
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Подготовката за "Евровизия 2027": Бургас и БНТ с пълна подкрепа от държавата за организацията на песенния конкурс
Подготовката за "Евровизия 2027": Бургас и БНТ с пълна...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Голям пожар избухна между Розино и Кърнаре (СНИМКИ) Голям пожар избухна между Розино и Кърнаре (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Пожар в гараж за автобуси в „Орландовци" Пожар в гараж за автобуси в „Орландовци"
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Факелно шествие на хора с увреждания се проведе в София Факелно шествие на хора с увреждания се проведе в София
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Кризата в Сеута: Испания премести мигрантите във временни убежища
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Горски пожар гори край Медвен: Задействаха системата BG-ALERT
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Опасни жеги и в петък, захлаждането идва през новата седмица
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение да се...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ