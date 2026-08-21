Без победител между Райо Валекано и Алавес в Ла Лига

Отборите на Райо Валекано и Алавес завършиха 1:1 в двубой от втория кръг на футболното първенство на Испания.

Гол за домакините на Пелайо Фернандес в 35-ата минута беше отменен заради игра с ръка. Райо все пак поведе в резултата в 48-ата минута с попадение на Серхио Камейо.

Тимът на Алавес стигна до равенството чрез резервата Мариано Диас, който се разписа в 84-ата минута.

За Алавес това е втори мач без поражение, след като спечели срещу Хетафе с 3:0 на старта на сезона. Райо Валекано спечели първа точка за сезона, след като в първия кръг загуби от Севиля като гост с 1:2.