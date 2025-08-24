Без покупки – Как да спестим без драма

Идеята е проста: за седмица, месец или година спираме да харчим за ненужни неща – дрехи, козметика, аксесоари или доставки на храна. Това е като финансова диета – помага да спестим пари, да се чувстваме по-спокойни и дори да пазим планетата.
Какво мислят хората във Варна:
„Не бих се лишила от червило или молив, но всъщност много от нещата, които купуваме, са излишни.“
„Може да се свие бюджетът – имам 3-4 парфюма, които почти не ползвам.“
„Бих предпочела козметика вместо ново бижу.“
Съвет от финансист:
Българите често харчат емоционално – до 10-15% от парите отиват за ненужни неща.
Записвайте си разходите – накрая на месеца ще видите колко лесно може да спестите 100-200 лева.
Разделете доходите си на три: текущи разходи, спешни случаи и спестявания.
Тайната:
Режимът „Без покупки” работи най-добре, ако имате ясни цели: знаете защо спестявате, къде ще вложите парите и оставяте място за малки спонтанни радости.