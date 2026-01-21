БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Радев получи покана от Доналд Тръмп да бъде...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 03:22 мин.

Без проблеми за Сабаленка и Гоф във втория кръг в Австралия

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:37 мин.
Спорт
Шампионката от 2023-а и 2024-а се справи с квалификантка за 72 минути, докато Коко Гоф победи Олга Данилович за 78 минути.

без проблеми сабаленка гоф втория кръг австралия
Снимка: БТА
Слушай новината

Водачката в световната ранглиста по тенис Арина Сабаленка се класира за третия кръг на Откритото първенство на Австралия. Шампионката в турнира през 2023 и 2024 година надделя над китайската квалификантка Чжуосюан Баи с 6:3, 6:1 за 72 минути.

Беларускинята започна ударно и поведе с 5:0, но последва добър период за Баи, която е 702-а в класацията на WТА, която успя да върне единия от пробивите и да намали до 3:5. Сабаленка бързо се възстанови и с нова серия от пет поредни гейма си гарантира успеха.

„Коварна съперничка, притисна ме в първия сет и за момент си помислих: Какво да правя? Тя играе много силно. Много съм щастлива, че успях да затворя този сет, мисля, че това ми даде малко повече увереност, че съм на прав път, че играта ми е на необходимото ниво. Казвах си: Добре си, просто продължавай да се бориш, продължавай да опитваш и се радвам, че го направих добре“, каза Сабаленка.

Тя ще играе в третия кръг срещу състезаващата се за Австрия Анастасия Потапова, която елиминира номер 28 в схемата Ема Рaдукану от Великобритания със 7:6(3), 6:2.

Шампионката от Откритото първенство на САЩ през 2021 година Радукану на три пъти имаше пробив аванс в първия сет, като при 5:4 дори сервираше за успеха в него, но не се възползва. В тайбрека Потапова поведе с 5:2 точки, за да поведе в резултата, а във втория сет тя дръпна с 5:1 гейма и до края нямаше проблеми.

Поставената под номер 3 Коко Гоф победи убедително сръбкинята Олга Данилович с 6:2, 6:2 за 78 минути и също продължава напред.

Данилович беше елиминирала Винъс Уилямс в първия кръг, но шансовете ѝ да се справи с още една американска шампионка от Големия шлем изглеждаха малки само след 22 минути на корта, когато тя изостана с 0:5 гейма, а малко по-късно сдаде първия сет. Във втората част играта не се промени особено и Гоф продължи да доминира, за да си осигури среща в третия кръг със сънародничката си Баптист, която отстрани преминалата през квалификациите представителка на домакините Сторм Хънтър също с убедителното 6:1, 6:2 за малко повече от час.

Украинката Елина Свитолина, 12-а в схемата, надделя над Линда Климовицова от Полша със 7:5, 6:1. Тя пропиля пробив аванс, но след 5:5 взе осем от следващите девет гейма, за да триумфира. Трикратната четвъртфиналистка в надпреварата Свитолина ще играе срещу рускинята Диана Шнайдер.

Номер 23 Шнайдер спечели трудно срещу участващата с „уайлд кард“ австралийка Талия Гибсън с 3:6, 7:5, 6:3 след почти два часа и четвърт игра. 21-годишната Гибсън, 119-а в световната ранглиста, пропусна три мачбола при 5:4 гейма и сервис на съперничката си във втория сет, а в третия тя поведе с 2:0, но Шнайдер направи серия от четири поредни гейма и до края контролираше срещата.

#Открито първенство на Австралия # Коко Гоф #Арина Сабаленка

