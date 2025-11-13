БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Без тристранен диалог – кабинетът внася Бюджет 2026 в Народното събрание

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази

Заседанието на НСТС е отменено заради бойкот от работодателите

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Предстои правителството да одобри проектобюджета за 2026 година и да го внесе в Народното събрание. До тук се стигна, след като планираното за днес заседание на НСТС беше отменено. Причината – отказът на работодателските организации да участват в него.

Вчера стана ясно, че работодателите отново отказват да седнат на масата на преговорите. В позиция до медиите те уточниха, че не подкрепят идеята за увеличение на осигурителните вноски с 2 процентни пункта и за двукратно повишаване на данъка върху дивидента.

Миналата седмица тристранката отново се провали заради несъгласие на бизнеса със заложените параметри от страна на властта. По-рано тази седмица пък синдикатите проведоха среща с представители на ГЕРБ и обсъдиха разчетите в проектобюджета. Профсъюзите одобриха заложените параметри за следващата година.

В бюджета са предвидени рекордно високи приходи и разходи – над 50 млрд. евро, бюджетен дефицит в рамките на 3%, увеличение на осигуровките с 2 процентни пункта, удвояване на данъка върху дивидента до 10%, както и ръст на заплатите в бюджетния сектор с минимум 5%.

Така план-сметката, предложена от Министерството на финансите, предстои да бъде внесена за разглеждане в Народното събрание.

#Бюджет 2026 # Народно събрание #НСТС #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
1
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител...
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
2
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
3
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
4
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
5
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад "Славейков"
6
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
5
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Финанси

Механизмът за еврото: Има констатирани 65 случая на необосновано повишаване на цените
Механизмът за еврото: Има констатирани 65 случая на необосновано повишаване на цените
Ананиев: Диалогът между синдикати и работодатели не е прекъсвал Ананиев: Диалогът между синдикати и работодатели не е прекъсвал
Чете се за: 02:00 мин.
Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да участват в Съвета за съвместно управление Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да участват в Съвета за съвместно управление
Чете се за: 00:42 мин.
Съдбата на Бюджет 2026: Властта и бизнесът възстановиха диалога си за парите за догодина (ОБЗОР) Съдбата на Бюджет 2026: Властта и бизнесът възстановиха диалога си за парите за догодина (ОБЗОР)
Чете се за: 07:05 мин.
Николай Вълканов: НАП може да посочи характеристики на софтуер, но не и на доставчиците Николай Вълканов: НАП може да посочи характеристики на софтуер, но не и на доставчиците
Чете се за: 02:17 мин.
Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между социалните партньори Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между социалните партньори
Чете се за: 04:52 мин.

Водещи новини

Без тристранен диалог – кабинетът внася Бюджет 2026 в Народното събрание
Без тристранен диалог – кабинетът внася Бюджет 2026 в...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Парламентът ще прегласува ветото на президента върху Закона за търговията с нефт и нефтопродукти Парламентът ще прегласува ветото на президента върху Закона за търговията с нефт и нефтопродукти
Чете се за: 01:00 мин.
Политика
Доналд Тръмп подписа закона за край на бюджетната парализа в САЩ Доналд Тръмп подписа закона за край на бюджетната парализа в САЩ
Чете се за: 00:50 мин.
САЩ и Канада
Мъгли, но слънчево време в четвъртък - кога ни очакват 20° Мъгли, но слънчево време в четвъртък - кога ни очакват 20°
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Корупционният скандал в Украйна се разраства - одит в...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Апелативният съд в Бургас решава дали да остави в ареста румънеца,...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
СОС обсъжда новата структура на Столична община, предложена от...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Оказаха спешна медицинска помощ на протестиращата майка в Белград
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ