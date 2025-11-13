Без тристранен диалог – кабинетът внася Бюджет 2026 в Народното събрание

Предстои правителството да одобри проектобюджета за 2026 година и да го внесе в Народното събрание. До тук се стигна, след като планираното за днес заседание на НСТС беше отменено. Причината – отказът на работодателските организации да участват в него.

Вчера стана ясно, че работодателите отново отказват да седнат на масата на преговорите. В позиция до медиите те уточниха, че не подкрепят идеята за увеличение на осигурителните вноски с 2 процентни пункта и за двукратно повишаване на данъка върху дивидента.

Миналата седмица тристранката отново се провали заради несъгласие на бизнеса със заложените параметри от страна на властта. По-рано тази седмица пък синдикатите проведоха среща с представители на ГЕРБ и обсъдиха разчетите в проектобюджета. Профсъюзите одобриха заложените параметри за следващата година.

В бюджета са предвидени рекордно високи приходи и разходи – над 50 млрд. евро, бюджетен дефицит в рамките на 3%, увеличение на осигуровките с 2 процентни пункта, удвояване на данъка върху дивидента до 10%, както и ръст на заплатите в бюджетния сектор с минимум 5%.

Така план-сметката, предложена от Министерството на финансите, предстои да бъде внесена за разглеждане в Народното събрание.