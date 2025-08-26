БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Безоблачен старт за Яник Синер на US Open

Чете се за: 04:10 мин.
Спорт
Италианецът отвя чех по пътя към втория кръг в турнира.

Безоблачен старт за Яник Синер на US Open
Снимка: БТА
Яник Синер постави ударно начало на US Open по пътя към втория кръг. Действащият шампион отвя Вит Коприва с 6:1, 6:1, 6:2 в мач от откриващия кръг на последния турнир за годината от Големия шлем. Италианецът обезличи чеха за час и 38 минути в първа среща за него след отказването му на финала в Синсинати.

Действащият лидер в световната ранглиста започна мача с пет поредни гейма на сметката. Точно час след началото на мача италианският представител вече имаше два сета преднина. Някаква интрига в срещата се създаде единствено в края на третия сет. Тогава при 4:2 гейма в полза на Синер Коприва имаше два брейкбола, но с отлични сервиси шампионът ги неутрализира.

Във втория кръг съперник на Синер ще бъде Алексей Попирин. Австралиецът надделя с 6:3, 6:4, 7:6(3) над Емил Руусувуори от Финландия.

Победа, макар и в четири сета, записа и втората ракета на Италия Лоренцо Музети. Десетият в световната ранглиста Музети победи с 6:7(3), 6:3, 6:4, 6:4 французина Джовани Мпечи Перикар за 2 часа и 36 минути игра.

Музети, който никога не е преминавал третия кръг на турнира в Ню Йорк, трудно намираше отговор срещу мощните сервиси на двуметровия си противник в първия сет и го загуби след тайбрек. Във втората част обаче италианецът намери лек как да се справи с най-силното оръжие на противника си и до края на мача успя да реализира три пробива от осем възможности. В същото време Музети така и не допусна брейкбол през целия мач и вече спокойно може да очаква втория кръг, в който ще играе с победителя от двойката между французина Кентен Алис и белгиеца Давид Гофен.

От турнира обаче отпадна шампионът за 2014 година Марин Чилич. Хърватинът отстъпи с 4:6, 1:6, 4:6 пред номер 23 в схемата Александър Бублик от Казахстан. Бублик наниза 16 аса в мача и реализира четири пробива от девет възможности, като не загуби нито веднъж подаването си.

Победата е девета поредна за Бублик, който спечели последните два турнира, на които участва - в Гщаад и Кицбюел. За Чилич пък това бе първи мач от "Уимбълдън" насам, където той стигна до четвъртия кръг.

За втория кръг на Откритото първенство на САЩ се класира и номер 27 в схемата Денис Шаповалов. Канадският левичар спечели с 6:4, 6:4, 6:0 срещу унгареца Мартон Фучович и за пръв път от 2022 година насам премина първия етап на турнира.

Много труден успех на старта на турнира пък постигна номер 19 в схемата Франсиско Серундоло. Аржентинецът трябваше да навакса изоставане от два сета, за да елиминира италианеца Матео Арналди след 3:6, 2:6, 7:5, 6:4, 6:3 за 3 часа и 45 минути игра.

#US Open 2025 #Яник Синер

