БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Безпрецедентно: Отборът на Ди Мария е шампион на Аржентина след промяна в правилата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази
Росарио Сентрал
Снимка: БТА
Слушай новината

Росарио Сентрал беше обявен за шампион на Аржентина за 2025 година след безпрецедентна промяна в правилата в края на сезона, решиха в четвъртък по време на специална среща на футболната асоциация на страната от Южна Америка.

Росарио спечели титла, след като отборът, където играе бившият национал Анхел Ди Мария, завърши редовния сезон на турнирите Апертура и Клаусура с общо 66 точки, с четири пред Бока Хуниорс. Съгласно предишните разпоредби, отборът с най-голям общ брой точки само е придобивал място в турнира Копа Либертадорес.

Платенсе, който спечели Апертура през юни, ще се срещне с шампионите на Клаусура, чиято титла ще бъде определена чрез плейофи, започващи в събота.

Росарио Сентрал добави още един трофей към своята история, която включва седем купи от вътрешни турнири и един трофей на КОНМЕБОЛ.

#ФК Росарио Сентрал #Анхел Ди Мария

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
2
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
3
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за бюджета
4
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за...
Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна
5
Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
6
Протест срещу поскъпването на паркирането в София

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
2
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
3
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
4
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
6
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...

Още от: Световен футбол

Как Ашраф Хакими превърна Пари Сен Жермен в рекордьор по индивидуални отличия спечелени от играчи на клуба в една година
Как Ашраф Хакими превърна Пари Сен Жермен в рекордьор по индивидуални отличия спечелени от играчи на клуба в една година
Килиан Мбапе поздрави Ашраф Хакими: Кралят на Африка, браво, братко Килиан Мбапе поздрави Ашраф Хакими: Кралят на Африка, браво, братко
Чете се за: 02:10 мин.
Неймар отбеляза гол и донесе ценна точка за Сантош (ВИДЕО) Неймар отбеляза гол и донесе ценна точка за Сантош (ВИДЕО)
Чете се за: 01:17 мин.
Лионел Меси получи приза за най-добър играч на Барселона на 21-ви век Лионел Меси получи приза за най-добър играч на Барселона на 21-ви век
Чете се за: 01:05 мин.
Гуадалахара и Монтерей ще приемат междуконтиненталните плейофи за Мондиал 2026 Гуадалахара и Монтерей ще приемат междуконтиненталните плейофи за Мондиал 2026
Чете се за: 01:17 мин.
Ашраф Хакими бе избран за най-добър футболист на Африка Ашраф Хакими бе избран за най-добър футболист на Африка
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд 5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Великобритания удължи дерогацията за България Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Междуградски автобус се запали край Айтос Междуградски автобус се запали край Айтос
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Осъдиха 12 души, участвали в масовия бой в центъра на Казанлък
Чете се за: 01:42 мин.
Регионални
Планове за мир в Украйна: Делегация на Пентагона на посещение в Киев
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Протести в страната в защита на Благомир Коцев
Чете се за: 02:17 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ