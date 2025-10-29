Безпроблемен успех за Яник Синер на старта на Мастърс турнира в Париж

Италианецът Яник Синер започна с безпроблемна победа участието си на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж.

Поставеният под №2 в схемата Синер спечели двубоя си от втория кръг с белгиеца Зизу Бергс с 6:4, 6:2 за час и 29 минути.

Синер, който се е устремил към завръщане на върха в световната ранглиста, реализира по един пробив в началото и на двата сета, което му бе достатъчно, за да ги спечели. Във втората партия от мача той взе подаването на Бергс и още един път, с което окончателно сломи съпротивата на белгиеца.

В третия кръг Синер ще играе с аржентинеца Франсиско Черундоло, който отстрани сърбина Миомир Кецманович след 7:5, 1:6, 7:6(4).

До момента италианецът никога не е печелил турнира в Париж, като винаги отпадаше след първия или втория си мач.