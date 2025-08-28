Безупречен Карлос Алкарас се класира за третия кръг на US Open

Карлос Алкарас се класира за третия кръг на US Open. Испанецът записа убедителна победа над италианеца Матиа Белучи с 6:1, 6:0, 6:3.

Петкратният шампион от Големия шлем се оказа прекалено силен за 65-ия в света Белучи и се класира за осминафиналите, където ще се изправи срещу друг италианец, Лучано Дардери.

Алкарас, който спечели трофея в Ню Йорк през 2022 г., претърпя шокираща загуба във втория кръг на турнира миналата година, но всяка възможност за повторение на провала беше бързо отхвърлена от втория поставен испанец.

„Честно казано, играх страхотно от началото до последната топка. Знам нивото му. Днес не беше неговият ден и аз се опитах да се възползвам максимално от грешките му. Като цяло съм много доволен от представянето си. Колкото по-малко време прекарвам на корта, толкова по-добре за мен“, заяви Алкарас.

Американецът Бен Шелтън също се класира за третия кръг, отстранявайки Пабло Кареньо-Буста (Испания) с 6:4, 6:2, 6:4 за 2 часа игра. Шелтън, номер 6 в схемата на турнира, допусна два пробива – по един във втория и в третия сет, но като цяло контролираше събитията на корта срещу сриналия се до 137-о място в подреждането на АТР испанец.

Забавна и любопитна ситуация се случи на пресконференцията на Бен Шелтън, когато приятелката му Тринити Родман му зададе въпрос.

"Какво е чувството да не можеш да сервираш днес със 135 мили в час?“, попита дъщерята на Денис Родман, предизвиквайки объркване и смях у играча, който дори попита водещия защо ѝ позволяват да задава въпроси заедно с журналистите.

Следващият му съперник е Адриен Манарино (Франция), който отстрани Джордан Томпсън (Австралия) с 6:4, 6:7 (5:7), 6:3, 6:3.

Ян-Ленард Щруф (Германия) очаква Франсис Тиафо в третия етап, след като в продължение на три часа и половина се бори с Холгер Руне (Дания) и в крайна сметка го победи със 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5. Тиафо пък взе изцяло американския двубой с младия 21-годишен Мартин Дам, 431-и в ранглистата, с доста усилия за три часа и 6:4, 7:5, 6:7 (8:10), 7:5.

Камерън Нори (Великобритания) пък ще бъде следващото препятствие на Новак Джокович (Сърбия), след като отстрани Франсиско Комесана (Аржентина) със 7:6 (7:5), 6:3, 6:7 (0:7), 7:6 (7:4).



