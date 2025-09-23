БФ Борба: Резултатите идват, колкото и да продължава смешният плач на „нашите приятели“

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Относно ограбването по пътя към медала на Даниел Александров, адресатът на вендетата е „меценатът“ от село Микре, се казва в официално изявление на федерацията по борба.

борба тепих
Снимка: Българска федерация по борба, Start-Photo.bg
От пресслужбата на Българска федерация по борба публикуваха официално изявление относно приключилото преди дни световно първенство по борба. В него се изказват благодарности към родните представители на планетарния форум и се отбелязва, че българската борба върви по правилен път.

Предлагаме ви целия текст без редакторска намеса.

"Ръководството на Българската федерация по борба изказва благодарности към всички треньори, състезатели и длъжностни лица, които положиха усилия за подготовката и достойното представяне на българските борци (не на руските, украинските, арменските и всички останали бивши съветски републики) на Световното първенство в Загреб.

Въпреки краткия период на работа на новото ръководство, изцяло с български треньори и подготовка, проведена основно в Република България, постигнахме значими успехи – един сребърен медал и два финала за бронзовите отличия. Това е ясен знак, че когато влагаме труд и вяра в нашите кадри, всеотдайност и професионализъм, резултатите идват.
Специални благодарности отправяме към Юлияна Янева, която със своята борбеност доказа, че българската борба има бъдеще. Не бива да забравяме и Биляна Дудова, която въпреки липсата на късмет на малкия финал, демонстрира класа и характер.

В битката за медал Ахмед Магамаев показа, че и натурализирани състезатели могат да обичат и защитават българския флаг – неговата борба с олимпийски шампион беше равностойна, макар резултатът да бе повлиян от странични фактори.

Относно ограбването по пътя към медала на Даниел Александров, адресатът на вендетата е „меценатът“ от село Микре, Ловешка област - ситуация, която за съжаление напомня, че борбата ни не е само на тепиха.

Колкото и да продължава смешният плач на „нашите приятели“, които трудно приемат възхода на българската борба, бъдещето е ясно - призьорите на почетната стълбичка ще носят български имена и ще бъдат водени от български треньори.

Българската федерация по борба ще продължи да работи с пълна отдаденост за развитието на нашия спорт в България, за изграждането на наши шампиони, подготвени от български треньори, и за достойното представяне на България на международната сцена", гласи съобщението.

#БФ Борба

