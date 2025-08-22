БФС отложи двубоя Берое – Лудогорец

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Срещата трябваше да се играе в понеделник, но няма да се състои по план.

лудогорец разгромна победа берое
Слушай новината

Спортно-техническата комисия към БФС официално отложи срещата от шестия кръг на Първа лига между Берое и Лудогорец. По програма мачът трябва да се играе на 25 август (понеделник) от 21:15 часа на стадион „Берое“.

„По искане ПФК „Лудогорец 1945“ Рз, на основание чл.44, ал.1, буква а/, предложение 4, от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС сезон 2025/2026, срещата от VI-ти кръг на ППФЛ /efbet лига/, между отборите на ПФК „Берое“ СЗ и ПФК „Лудогорец 1945“ Рз, се отлага“, съобщиха от БФС.

Лудогорец има важен реванш от плейофите на Лига Европа срещу македонския Шкендия на 28 август в Разград, в който трябва да наваксва изоставане от 1:2 от първия мач в Скопие, за да влезе в груповата фаза на турнира.

Старши треньорът на Берое - Виктор Басадре, пък предвижда да организира двустранна игра, за да поддържа игровата форма на футболистите си заради отложената среща.

