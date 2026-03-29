БФС помага на четирима българи да се приберат в родината си

Ръководството на Българския футболен съюз ще помогне на четирима българи, които от няколко седмици са принудително в Индонезия, за да могат да се приберат в Родината. И четиримата са останали в Джакарта заради военния конфликт в Близкия изток, изпуснали са полети и така и не са намерили логистика, за да се върнат у дома.

Но след като са се свързали с федерацията с молба за помощ, лично президентът Георги Иванов е откликнал на нея. Така те ще се качат на чартъра на националния отбор и ще се върнат обратно в София с него.

Българският национален отбор ще играе на финала на турнира „FIFA Series 2026” утре (понеделник, 30-и март) от 16:00 часа българско време срещу домакините от Индонезия. До тука „лъвовете“ спечелиха с 10:2 срещу Соломоновите острови, а Индонезия се справи със Сейнт Китс и Невис с 4:0.

Веднага след края на мача и церемонията по награждаването българската делегация ще отпътува с директен полет за София.