БФС: Ще бъдем гъвкави при евентуално съвпадение между избори и футболни срещи

Добрин Гьонов обясни, че програмата на надпреварата ще се прави със специализиран софтуер.

Българският футболен съюз (БФС) е готов за началото на пролетния дял от първенството, както и за предстоящите четвъртфинални срещи от турнира за Купата на България, гарантира заместник-изпълнителният директор на централата Добрин Гьонов.

Той даде и някои разяснения за втората част на първенството в Първа лига, като подчерта, че програмата ще се прави с помощта на специализиран софтуер. Нуждата от използването на компютър се налага при евентуално влизане на ЦСКА в топ 4 и битката за шампионската титла.

„Изпълкомът взе решение програмата за плейофната фаза в Първа лига да бъде изготвена чрез специализиран софтуер, с оглед натоварения календар и събитията на Националния стадион. БФС ще прояви необходимата гъвкавост във връзка с евентуално съвпадение на дати на избори и спортни срещи, включително възможна промяна на датата за дербито между Левски и ЦСКА“, обясни Гьонов, подчертавайки как една от коментираните дати за вота съвпада с 30-ия кръг на първенството между Левски и ЦСКА.

Също така той допълни, че са наясно и с планирания за пролетта концерт на Националния стадион и програмата ще бъде съобразена с това.

Андрей Петров – изпълнителен директор на Българския футболен съюз (БФС), пък прикани клубовете, както професионални, така и аматьорски да изпращат предложения за промяна в нормативните документи. Той добави, че редовният отчетен конгрес, който ще се състои на 20-и март в столичен хотел, е отлична възможност всеки заинтересован да види и чуе идеята си за подобряване на футболния живот.

