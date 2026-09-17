БФС смекчи наказанието на Левски за дербито с ЦСКА

Апелативната комисия към Българския футболен съюз промени наказанието на Левски за предстоящото дерби с ЦСКА, като определи частично затваряне на Сектор "А“ на Националния стадион „Васил Левски“.

Без публика за двубоя ще останат блокове 9, 10, 11 и 12, разположени в зоната между централната трибуна и Сектор "Г“, където ще бъдат привържениците на ЦСКА.

Решението идва след жалба на Левски срещу санкцията, наложена от Дисциплинарната комисия на 10 септември. Апелативната комисия е взела предвид обстоятелството, че наказанието ще бъде изтърпяно на Националния стадион, където има задължителни буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора.

От комисията посочват още, че целта е санкцията да засегне именно зоната, в която са били привържениците, извършили нарушението.

"На основание чл. 62, ал. 3 от Дисциплинарния правилник за сезон 2026/2027 г. изменя решението на ДК при БФС от 10.09.2026 г. за ПФК Левски София в частта относно пространствения обхват на наказанието, като определя частично затваряне при изтърпяване на наказанието на Национален стадион „Васил Левски“, като не се допуска публика на блокове 9, 10, 11 и 12 от Сектор "А“, гласи решението.

Останалата част от санкцията е потвърдена, включително срокът от една среща. Решението на Апелативната комисия е окончателно и не подлежи на обжалване.

На заседанието си комисията разгледа и жалба на Пирин Благоевград срещу решение на Дисциплинарната комисия от 9 септември. Тя беше оставена без уважение, а първоначално наложената санкция на благоевградския клуб беше потвърдена.







