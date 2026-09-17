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Томас Райс се сбогува с Лудогорец при представянето си в Трабзонспор

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Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
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Германският специалист подписа за две години с турския клуб и благодари на разградчани за краткия, но успешен период в България

Томас Райс се сбогува с Лудогорец при представянето си в Трабзонспор
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Томас Райс беше официално представен като новия старши треньор на Трабзонспор, а първите му думи на пресконференцията бяха насочени към досегашния му клуб Лудогорец. Германският специалист благодари на разградчани и пожела успех на отбора до края на сезона.

Райс за последно беше начело на Лудогорец в понеделник, когато българският шампион победи Септември с 2:1 в Първа лига. Само няколко дни по-късно той вече започва нов етап от кариерата си в Турция.

Договорът на германеца с Трабзонспор е за две години, а Лудогорец ще получи финансова компенсация за раздялата със своя треньор.

"Благодаря на шефовете на Трабзонспор, че повярваха, че съм правилният треньор. Благодаря и на бившия ми клуб. Беше кратък период, но имахме добър старт в България“, заяви Райс при представянето си.

Германският специалист подчерта, че е опитал да извлече максимума от престоя си в Разград и отправи послание към бившите си футболисти.

"Опитах се да се насладя на времето си с Лудогорец и да дам най-доброто от себе си. Изпращам най-добри пожелания на целия отбор и играчите там. Надявам се да постигнат всички успехи, към които се стремят през сезона“, добави Райс.

Така престоят му в българския футбол приключва след кратък период, а следващото предизвикателство за германеца вече е свързано с Трабзонспор.

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#ФК Трабзонспор #Томас Райс

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