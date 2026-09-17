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Истанбул приема за първи път Суперкупата на Испания

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Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Реал Сосиедад ще спорят за трофея през февруари 2027 година на стадионите на Фенербахче, Бешикташ и Галатасарай

Истанбул приема за първи път Суперкупата на Испания
Снимка: БГНЕС
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Суперкупата на Испания ще се проведе за първи път в Турция, след като Истанбул беше официално представен като домакин на турнира през 2027 година. Четири от водещите испански клубове – Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Реал Сосиедад ще спорят за трофея между 2 и 6 февруари.

Промяната на домакина е свързана със съвпадението на датите с Купата на Азия в Саудитска Арабия. Страната ще приеме отново испанската Суперкупа през 2028 и 2029 година.

Изданието през 2027-а ще има любопитен формат и по отношение на стадионите, тъй като всеки от трите мача ще се проведе на различна арена в Истанбул.

Първият полуфинал ще противопостави Барселона и Атлетико Мадрид на 2 февруари на стадиона на Фенербахче. Ден по-късно Реал Мадрид ще срещне Реал Сосиедад на съоръжението на Бешикташ.

Победителите от двата сблъсъка ще се изправят един срещу друг във финала на 6 февруари на „Али Сами Йен“, дома на Галатасарай. И трите срещи ще започнат в 21:00 часа българско време.

Президентът на Испанската футболна федерация Рафаел Лусан изрази увереност, че турският мегаполис ще осигури подходяща атмосфера за надпреварата.

"Убедени сме, че Истанбул ще се отдаде изцяло на Суперкупата“, заяви Лусан.

Така през февруари 2027 година трите големи футболни арени на Истанбул ще поделят домакинството на испанската Суперкупа, преди турнирът да се завърне в Саудитска Арабия година по-късно.

#Суперкупа на Испания по футбол 2026 г.

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