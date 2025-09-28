Битката за титлата се завърза: Милан удържа трите точки срещу Наполи

Милан триумфира в гвоздея от програмата на петия кръг в Серия А. Селекцията на Масимилиано Алегри се наложи с 2:1 у дома над шампиона Наполи и така вече цели четири отбора са в рамките на само една точка на върха в класирането на италианското първенство.

"Росонерите" се качиха на върха с 12 точки и по-добра голова разлика от днешния си съперник, както и Рома. Ювентус е четвърти с 11 пункта.

Двубоят започна прекрасно за Милан, който поведе в резултата още в третата минута. "Росонерите" развиха светкавична контраатака, която хвана неподготвена играчите на гостите. Кристиан Пулишич се откъсна от отбраната на неаполитанците и пусна ниско подаване от левия фланг, което бе посрещнато на далечната греда от Алексис Салемакерс, а белгиецът не сбърка от близко разстояние.

Малко след половин час игра пък "Капитан Америка" добави и гол към асистенцията си. Страхиня Павлович направи страхотен рейт от дълбочина, подаде към Юсуф Фофана, а французинът съвсем леко отклони кълбото за Пулишич, който не остави шансове на Алекс Мерет.

Наполи започна по-настоятелно втората част и в 54-ата минута получи право да изпълни дузпа. Первис Еступинян фаулира капитана на съперника, което беше вън от съмнение, но след преразглеждане от ВАР, главният съдия Даниеле Кифи покачи наказанието на еквадореца от жълт на директен червен картон за предотвратяване на чиста голова възможност. Зад бялата точка застана Кевин де Бройне, който не се поколеба от освиркванията на "Сан Сиро" и намали изоставането за своя отбор.

В оставащите минути обаче шампионът не успя да пречупи компактната защита на Милан, като единствено два мощни изстрела от Давид Нереш от далечно разстояние заплашиха успеха на "росонерите", но бразилецът нямаше късмет да прониже вратата на Майк Менян.

В друг мач от кръга Лече и Болоня завършиха наравно 2:2. Ласана Кулибали откри резултата за домакините, но участникът в Лига Европа този сезон реализира пълен обрат след голове на Рикардо Орсолини от дузпа (45+1') и Йенс Одгор (71'). Лече обаче си заслужи точката след попадение в четвъртата минута на добавеното време на 17-годишния Франческо Камарда.

Болоня се намира на 9-о място в класирането със 7 точки, докато Лече остава последен с 2 пункта от 5 мача.