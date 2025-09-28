БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Битката за титлата се завърза: Милан удържа трите точки срещу Наполи

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Запази

Първите четири отбора вече са в рамките на само една точка на върха в класирането на Серия А.

Милан - Наполи, Салемакерс
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Милан триумфира в гвоздея от програмата на петия кръг в Серия А. Селекцията на Масимилиано Алегри се наложи с 2:1 у дома над шампиона Наполи и така вече цели четири отбора са в рамките на само една точка на върха в класирането на италианското първенство.

"Росонерите" се качиха на върха с 12 точки и по-добра голова разлика от днешния си съперник, както и Рома. Ювентус е четвърти с 11 пункта.

Двубоят започна прекрасно за Милан, който поведе в резултата още в третата минута. "Росонерите" развиха светкавична контраатака, която хвана неподготвена играчите на гостите. Кристиан Пулишич се откъсна от отбраната на неаполитанците и пусна ниско подаване от левия фланг, което бе посрещнато на далечната греда от Алексис Салемакерс, а белгиецът не сбърка от близко разстояние.

Малко след половин час игра пък "Капитан Америка" добави и гол към асистенцията си. Страхиня Павлович направи страхотен рейт от дълбочина, подаде към Юсуф Фофана, а французинът съвсем леко отклони кълбото за Пулишич, който не остави шансове на Алекс Мерет.

Наполи започна по-настоятелно втората част и в 54-ата минута получи право да изпълни дузпа. Первис Еступинян фаулира капитана на съперника, което беше вън от съмнение, но след преразглеждане от ВАР, главният съдия Даниеле Кифи покачи наказанието на еквадореца от жълт на директен червен картон за предотвратяване на чиста голова възможност. Зад бялата точка застана Кевин де Бройне, който не се поколеба от освиркванията на "Сан Сиро" и намали изоставането за своя отбор.

В оставащите минути обаче шампионът не успя да пречупи компактната защита на Милан, като единствено два мощни изстрела от Давид Нереш от далечно разстояние заплашиха успеха на "росонерите", но бразилецът нямаше късмет да прониже вратата на Майк Менян.

В друг мач от кръга Лече и Болоня завършиха наравно 2:2. Ласана Кулибали откри резултата за домакините, но участникът в Лига Европа този сезон реализира пълен обрат след голове на Рикардо Орсолини от дузпа (45+1') и Йенс Одгор (71'). Лече обаче си заслужи точката след попадение в четвъртата минута на добавеното време на 17-годишния Франческо Камарда.

Болоня се намира на 9-о място в класирането със 7 точки, докато Лече остава последен с 2 пункта от 5 мача.

Свързани статии:

Рома се изравни с Наполи на върха в Италия
Рома се изравни с Наполи на върха в Италия
Римляните записаха четвърти успех в първенството.
Чете се за: 01:32 мин.
#Серия А 2025/26 #ФК Наполи #ФК Милан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
3
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
4
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
5
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900 килима
6
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Европейски футбол

Десподов със силен мач при голово равенство на ПАОК
Десподов със силен мач при голово равенство на ПАОК
Барселона се възползва от издънката на Реал М и отново е начело на Ла Лига Барселона се възползва от издънката на Реал М и отново е начело на Ла Лига
Чете се за: 01:30 мин.
Арсенал измъкна трите точки от гостуването на Нюкасъл с два късни гола Арсенал измъкна трите точки от гостуването на Нюкасъл с два късни гола
Чете се за: 02:00 мин.
Рома се изравни с Наполи на върха в Италия Рома се изравни с Наполи на върха в Италия
Чете се за: 01:32 мин.
Астън Вила се отчете и във Висшата лига Астън Вила се отчете и във Висшата лига
Чете се за: 01:07 мин.
Виляреал надви Атлетик Билбао в Ла Лига Виляреал надви Атлетик Билбао в Ла Лига
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Български триумф: Националите ни по волейбол със сребро от световното
Български триумф: Националите ни по волейбол със сребро от световното
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни
Чете се за: 07:22 мин.
Волейбол
Борислав Гуцанов: Засега няма планове за вдигане на данъците Борислав Гуцанов: Засега няма планове за вдигане на данъците
Чете се за: 06:02 мин.
Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия" Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия"
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Сиренето поскъпна най-много за година – цената скочи с близо...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
Чете се за: 00:15 мин.
Европа
Масирана руска атака срещу Украйна: Нападението продължи 12 часа
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Британският поп идол Роби Уилямс пее на стадион „Васил...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ