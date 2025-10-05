БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на...
Чете се за: 00:50 мин.

Биткойн постави нов исторически рекорд — над 125 000 долара!

от БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
биткойн рискова зона погледите rsi
Най-популярната криптовалута в света отново привлече вниманието – биткойнът премина границата от 125 000 долара за монета за първи път в 17-годишната си история.

По данни на CoinGecko ръстът е станал по време на азиатската търговска сесия, а за едно денонощие обемът на търговия е достигнал около 50 милиарда долара. След рекордното ниво от 125 400 долара цената леко се е понижила, но все още остава около 124 500 долара.

Според експертите комбинацията от благоприятни икономически условия и нарастващ интерес от инвеститори е довела до новия връх. Анализаторът Джо ДиПаскуале от BitBull Capital коментира, че интересът към биткойна вероятно ще се запази, тъй като много хора го виждат като по-сигурен начин за спестяване.

Британската банка Standard Chartered дори прогнозира, че биткойнът може да стигне 135 000 долара съвсем скоро, а до края на годината — над 200 000 долара.

Изглежда, че биткойнът продължава да доказва, че е не просто дигитална валута, а цяла финансова революция.

