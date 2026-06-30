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Бившите финалистки Анисимова, Плишкова и Паолини започнаха с победи на Уимбълдън

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Бившите финалистки Анисимова, Плишкова и Паолини започнаха с победи на Уимбълдън
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Вицешампионката от миналия сезон Аманда Анисимова (САЩ) се класира за втория кръг на Откритото първенство по тенис на Великобритания.

Поставената под номер 6 Анисимова направи впечатляващ старт на тревата в Лондон и се наложи с 6:3, 6:2 за час срещу Лина Гьорческа, която през миналата седмица преодоля квалификациите и стана първата състезателка от Република Северна Македония, класирала се в основната схема на турнир от Големия шлем.

Тя пласира 17 печеливши удара срещу едва 4 на 31-годишната дебютанка Гьорческа, като спечели 38 от 48 разиграни точки на собствен сервис и не даде нито една възможност за пробив на съперничката си в мача.

Във втория кръг Анисимова ще срещне сънародничката си София Кенин.

Победителката от Откритото първенство на Австралия през 2020 година Кенин започна с успех срещу хърватката Петра Марчинко със 7:6(4), 6:4 за 95 минути. Тя навакса изоставане от 3:5 гейма в първия сет, който спечели в три поредни разигравания в тайбрека. Във втората част американката пропиля ранен аванс от 3:1, но след това реализира решаващ пробив в десетия гейм, за да триумфира срещу Марчинко, която завърши мача с цели 12 двойни грешки.

Финалистката в турнира през 2021 година Каролина Плишкова (Чехия) също се класира за втория кръг след успех над сънародничката си Тереза Валентова с 6:3, 6:4. Плишкова си осигури победата с по един пробив в предпоследния гейм и на двата сета.

Вицешампионката през 2024 година Жасмин Паолини (Италия) преодоля кошмарен първи сет и пробив пасив в третия, за да елиминира с 0:6, 6:4, 7:5 квалификантката Робин Монтгомъри (САЩ), 195-а в световната ранглиста в момента.

21-годишната Монтгомъри, която по-рано през месеца се върна в Топ 200, след като спечели титлата на трева в Хертогенбош, започна страхотно и взе първата част без да даде гейм на поставената под номер 13 италианка. Във втория сет Паолини пропиля ранен пробив аванс, но все пак стигна до изравняване на резултата след нов брейк в десетия гейм.

В решаващата трета част американката водеше с 4:2 гейма, но допусна да бъде застигната. При 4:4 тя пропусна три възможности за пробив, а в следващия гейм Паолини стигна до мачбол при подаване на Монтгомъри, но не успя да го реализира. При 6:5 обаче италианката взе и четирите разиграни точки при сервис на съперничката, за да триумфира след 2:22 часа на корта.

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#Уимбълдън 2026

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