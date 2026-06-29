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Без промяна за Виктория Томова в ранглистата на WTA

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Най-добрата българска тенисистка запази своята позиция в подреждането.

Виктория Томова
Снимка: БФ Тенис
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Виктория Томова запази своето място в ранглистата на WTA. Най-добрата българска тенисистка продължава да заема 174-та позиция в подреждането с 435 точки.

За последно 31-годишната тенисистка бе част от квалификациите на Уимбълдън, но отпадна още в първия кръг.

Втората ракета на страната Елизара Янева, която дебютира в пресявките на престижната надпревара от Големия шлем на трева в Лондон и стигна до втория кръг, пък остава на рекордната в кариерата си 201-а позиция с 368 точки.

Арина Сабаленка от Беларус запазва първото си място в ранглистата с 9090 точки, следвана от Елена Рибакина (Казапхстан) с 8143 точки и Ига Швьонтек (Полша) с 6409 точки.

Чехкинята Каролина Мухфовма се завръща в топ 10. Тя прогресира с две места до деветото с 3878 точки.

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#ранглиста WTA # Виктория Томова

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